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網球》斯維托麗娜回烏克蘭戰地 球拍換成火箭筒、機槍激勵士氣

2024/12/10 21:37

斯維托麗娜嘗試使用火箭筒。（取自斯維托麗娜IG）斯維托麗娜嘗試使用火箭筒。（取自斯維托麗娜IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巾幗不讓鬚眉！職業女網名將斯維托麗娜（Elina Svitolina）年終歲末回到祖國烏克蘭，不但趕赴前線探視軍隊官兵，還特地換上迷彩裝拿起火箭筒、機槍，希望用實際行動激勵士氣。

「哈爾科夫在我心中佔有特殊地位。當我12歲在這裡準備展開職業生涯時，這座城市給了我真正家的感覺，這座在偉大戰爭期間繼續提供溫暖和保護的城市。」WTA世界女單排名最佳第3、目前暫居23的斯維托麗娜，生涯贏得17座巡迴賽單打冠軍，身為烏克蘭最成功的網球員之一，她積極在Instagram等網路社群媒體，分享冰天雪地中手持各式武器的備戰照片，除了為自家將士加油打氣，也希望持續吸引各界對這場俄國侵略戰爭的關注。

30歲的斯維托麗娜，已在2021年7月嫁給另位網壇球星法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils），隔年生下愛女，當媽媽的她經常利用空檔回烏克蘭，出錢出力協助家鄉同胞對抗俄軍，「如果你問我，我從哪裡找到在賽場上拼搏的動力？就是我的國家、我的人民、我的哈爾科夫和我們的英雄。」

斯維托麗娜換上迷彩軍裝回到烏克蘭前線。（取自斯維托麗娜IG）斯維托麗娜換上迷彩軍裝回到烏克蘭前線。（取自斯維托麗娜IG）

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