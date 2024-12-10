新北富邦U18棒球邀請賽 這8組確定晉級12強賽

日本神奈川17號背心球員小川竜太朗。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，今（10）日進入小組賽第3天賽程，新北市體育局表示，這3天比賽下來，已經有新北藍、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市，以及首爾確定晉級12強，A組、C組都還剩下1個晉級名額，B組則2張晉級門票都還未出爐。

體育局指出，今天第3天賽程，在三重球場進行A組日本神奈川、南投縣之戰，神奈川以5：4險勝；B組台東縣、日本大阪交手，台東以8：0完封大阪；D組台中市則以3：2險勝新竹市。

請繼續往下閱讀...

另外，在天母球場則由C組韓國首爾對上澳洲昆士蘭，首爾以10：0扣倒昆士蘭；E組高雄市2：1擊敗台南市；B組京畿道以7：2戰勝新北白。至於大都會球場則進行F組雲林縣、台北市之爭，雲林以11：4大勝。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽進入第三天，在三重棒球場進行南投縣對上日本神奈川。（記者羅國嘉攝）

神奈川在此次大賽首度獲勝，監督是過去在日職養樂多燕子、歐力士猛牛，一共打了9年的副島孔太，他說：「這次能來台灣學習，並打出一場精彩比賽，是非常有價值的經驗。」

首度參賽的大阪隊球員大多是被退學，或者因故休學的學生，球隊把他們凝聚起來，重拾球棒與手套，再次站上棒球舞台，希望讓他們完成未完的夢，大阪監督佐佐木弘史認為，能跟台灣球隊比賽，讓球員受益良多，隊內資深教練伊勢孝夫已78歲，過去曾來台灣擔任教練，帶領日本球員參與冬季聯盟賽事，佐佐木曾聽他說台灣棒球實力不錯，「不過真的打過之後，真的很驚訝，發現台灣的水準比想像中的還要強。」

台中4棒捕手焦子杰敲出本屆賽事首支飛出牆的全壘打，他直言，「我以前不是強打者。」不過西苑兩年的訓練，加上不斷找教練調整，終於讓焦子杰成長，「很感謝爸媽，一直在後面鼓勵我，我自己也肯吃苦，一點一點累積上來，現在有木棒比賽都很珍惜。」

日本神奈川棒球隊友相互擊掌。（記者羅國嘉攝）

日本神奈川55號背心球員森 成生。（記者羅國嘉攝）

台中市焦子杰敲出本屆賽事首支飛出牆的全壘打。（記者羅國嘉攝）

今日在三重球場進行A組日本神奈川、南投縣之戰。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法