MLB》賈吉世界大賽G5漏接球和柯爾「空城球」 大聯盟官方開放競標

柯爾沒有補位讓貝茲上一壘，後續導致洋基單局5分被追平，最後也輸掉比賽。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前在勇奪世界大賽冠軍，相關商品陸續在大聯盟官方拍賣網站上架，有人發現洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的關鍵漏接球，以及洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）一壘鬧空城的滾地球，目前都在競標當中，截止日期將是美國時間12月12日晚上8點。

道奇隊在世界大賽第5戰，第5局上半把握洋基單局出現3次瑕疵守備的機會，從5分落後一舉扳平戰局，8局上再敲進致勝2分，終場以7：6奪下隊史第8冠，上演世界大賽封王戰史上最大分差逆轉秀。

請繼續往下閱讀...

洋基靠著王牌柯爾前4局封鎖道奇，取得5：0大幅領先，未料5局上中外野手賈吉平凡飛球漏接，游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在一、二壘有人，處理滾地球抓三壘變成野手選擇形成滿壘，最致命的是柯爾面對貝茲（Mookie Betts）的軟弱滾地球沒有及時補位一壘，最終被道奇開啟5分大局追平，最後上演史上最狂逆轉秀。賈吉賽後坦言，「如果沒有失誤，結果可能會不一樣。」

賈吉的漏接球和柯爾未能及時補位的滾地球日前都在大聯盟官方拍賣網站上架，賈吉的漏接球競標金額已經來到12510美元，柯爾的競標金額則是5030美元，拍賣將於美國時間12月12日晚上8點截止。

賈吉的失誤開啟道奇隊的超狂逆轉秀。（資料照，法新社）

賈吉世界大賽G5漏接球。（取自大聯盟官方拍賣網站）

柯爾未能及時補位的滾地球。（取自大聯盟官方拍賣網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法