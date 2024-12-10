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射箭》愛山林隊史第二冠到手 新北凱撒包辦年度三大獎

2024/12/10 22:01

新竹愛山林拿下第六屆企業射箭聯賽冠軍。（企業聯賽提供）新竹愛山林拿下第六屆企業射箭聯賽冠軍。（企業聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第六屆的企業射箭聯賽今晚於舉行頒獎典禮，年度冠軍由新竹市愛山林奪下，這也是愛山林繼 2021 年後再度贏得總冠軍殊榮，但居次的新北凱撒一舉包攬了箭王、男子天團和女子天團三項大獎。

「時間一晃眼就過了6年，也即將是上小學的年齡，中華民國射箭協理林鴻道理事長說：「因為企業聯賽的舉辦，幫助了選手的技術和經驗的提升相當有幫助，感謝支持聯賽的企業，有了企業的支持，我們未來才能不只上小學，還要繼續上中學、高中到大學。」同時，林鴻道理事長也鼓勵選手們，「這次頒獎為今年賽事劃下休止符，選手們可以盡量放鬆，展現朝氣、活潑和熱情，這樣對選手心境也會有所幫助。」

新竹愛山林拿下第六屆企業射箭聯賽冠軍。（記者吳孟儒攝）新竹愛山林拿下第六屆企業射箭聯賽冠軍。（記者吳孟儒攝）

第六屆企業射箭聯賽由新竹市愛山林第二度奪下總冠軍，愛山林從季初一度滑落到第六，但憑藉著不服輸的韌性，到季末反超成為第二，並且在總冠軍賽中與例行賽第一新北凱撒戰到第5戰，最後「以下剋上」逆襲成功反以4比1拿下年度總冠軍，過程極具戲劇化。

「堅持不懈，應該是運動場上最難得的精神！」新竹市愛山林教練王正邦說：「今年隊伍因為一開始重組，大家剛開始都還彼此不熟悉還在互相調整，所以季初一度掉到第六，但最重要是選手們都沒有放棄，我們相信，只要不放棄就可以爭取到最好的成績。」

王正邦指出，在季後挑戰賽與台中銀行之戰，最後在女團部份，因為有一人未到，只剩下李安晴、張庭瑜和林嘉妤三人應戰，「雖然三人平常共同練習比較少，但她們展現出不服輸的韌性，表現的非常堅定，最後才拿下勝利成功闖進總冠軍戰，這一戰極具關鍵性，完全翻轉了全隊的士氣。」

2024中華企業射箭聯賽6年各獎項名單

箭尊爭霸 箭林之王

戴宇軒（新北凱撒）

箭尊爭霸 箭林之后

風佑築（協會青年）

箭尊爭霸 黃金混雙

蘇芯羽／林育淵（台中銀行）

箭尊爭霸 男子天團

黃立承／鄭祥輝／楊宗翰（新北凱撒）

箭尊爭霸 女子天團

詹紫媚／隋昀瑾／陳玟馨（新北凱撒）

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