小孩是誰的？ 林家正突PO抱娃照掀女粉暴動 小編曝真相！

林家正因Man味十足外表和私下穿衣品味擄獲大票女粉。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕在本屆世界棒球12強賽大放異彩的「心靈捕手」林家正，因Man味十足外表和私下穿衣品味擄獲大票女粉。林家正今天（10日）突然在社群PO出抱娃照，引發「家正婦」暴動，直呼好老公代表。此外，有不少人議論小孩是誰的？林家正的粉專小編也給出答案。

林家正今天（10日）突然在社群PO出抱娃照，引發「家正婦」暴動。（圖翻攝自Threads）

林家正今天突然在IG分享限時動態，可以看到他一身居家穿搭，手裡抱著一名嬰兒，一臉慈愛的看著孩子，腳上還綁著牽狗繩，以防毛小孩亂跑。林家正一邊顧娃一邊顧狗的溫暖畫面隨即被分享到Threads上，掀起熱議，大批家正婦直呼「根本好老公代表」、「其實是我在旁邊拍的啦，老公好棒！」、「這誰能不暈慘？」、「這叫其他男人怎麼活？又多了一個好爸爸形象」、「好想當他懷裡的小孩」。

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當然這幅畫面曝光後，網友也都相當好奇小孩究竟是誰的？有網友還直接將截圖丟到林家正臉書粉專詢問，釣出小編笑答：「別擔心，Lyle（林家正英文名）沒當爸爸，這是姊姊的小baby！」不過林家正似乎已將抱娃照從限動刪除。

目前效力於美職小聯盟匹茲堡海盜隊的鄭宗哲，今天在IG宣布與女友結婚，並提到林家正有到現場見證，笑稱林家正目前還是單身，「別擔心，家正婦還是空的」。

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