網球》找納達爾還不夠 沙國主權基金請貝雷蒂尼當宣傳大使

義大利名將貝雷蒂尼。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕沙烏地阿拉伯持續展現「鈔」能力，找來西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）擔任網球協會宣傳大使後，該國公共投資基金（PIF）也任命貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）為網球大使，希望這位28歲義大利名將能協助培養下一代好手，並在全球提升這項運動的水準。

據《路透社》報導，近幾個月來，財大氣粗的沙烏地阿拉伯主權財富基金大舉進軍網壇，成為ATP、WTA世界排名的冠名贊助商，並取得多項賽事承辦權，今年元月納達爾更成為沙國網協大使，協助兒童參與訓練並且培養學習興趣。

請繼續往下閱讀...

如今PIF發表聲明，決定與曾在利雅德參與2022年迪里耶網球盃的貝雷蒂尼合作，透過他來促進包容性，並在網球運動的各個層面創造機會。「我的任務包括激勵下一代、年輕人、孩子們。」前世界排名第6的貝雷蒂尼於網路社群媒體表示：「與PIF合作，我將能夠做到這點，這是我能做的最偉大的事情之一。」

儘管沙烏地阿拉伯積極向網球、足球、F1賽車和高爾夫等熱門職業運動投入大量資金，女權運動人士和 LGBTQ （非異性戀族群）仍指責「體育洗白」手段，並批評其人權記錄，但相關指控都遭沙國否認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法