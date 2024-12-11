籃球》「選秀不是說選就選」職籃菜鳥遇適應期 名帥劉孟竹有建言

健行科大教練劉孟竹。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕UBA賽季近日點燃戰火，不少好手希望證明自己、為投身職籃鋪路，不過拿到門票後才是考驗的開始，兩聯盟新秀至今發揮有限，擁有執教職籃經歷的健行科大主帥劉孟竹也給出建議。

TPBL今年選秀首輪大物除狀元雷蒙恩外都經過UBA舞台洗禮，攻城獅榜眼蔡宸綱出賽7場，平均上場時間5分37秒，場均1.6分、1籃板，雲豹探花汪哲宇出賽4場，場均上場2分40秒，還在尋求得分開張，第4順位的海神新人魏莨哲是其中獲得最多上場時間的一員，出賽6場，場均12分07秒，場均1.8分、2籃板、2.3助攻。

請繼續往下閱讀...

PLG首輪新人方面，勇士狀元莫巴耶開幕戰就受傷，獵鷹榜眼李允傑目前僅出賽1場、上場49秒，貢獻1籃板，鋼鐵人探花馬克斯出賽4場，場均11.5分、3籃板，領航猿新人陳力生出賽6場，場均上場13分43秒，平均貢獻4分，獵鷹張志豪一樣僅出賽1場，拿下3分。

健行教頭劉孟竹曾任台鋼獵鷹總教練，新球季則接下SBL台啤主帥一職，被問及職籃菜鳥的適應期，劉孟竹舉了兩個先後拿下聯盟新人王的子弟兵為例，「基本上我還是覺得要看球員個人的能力與心態，你看像谷毛唯嘉、高錦瑋就沒有適應期。」

劉孟竹認為，雖然台灣籃球的隊伍數或環境引發不少討論，「但職業還是有一定的本事，不能想挑戰就去挑戰，還是要準備好，像谷毛、錦瑋都是準備好才去，當時無論心態、球技、成熟度都達標了。」

健行現任隊長劉丞勳今夏曾參加CBA試訓，不過最後沒有提前投入職籃戰場，預賽階段7戰場均23.1分，暫居大會得分王，被問及會給大學最後一年的劉丞勳什麼建議，讓他能縮短適應期時，劉孟竹指出，「丞勳已經在準備了，我覺得他已經在醞釀了，這一年就是給他緩衝，看看還有哪些地方需要加強。」

劉孟竹認為，投入選秀的時機點沒有對錯，無論是大三提前選秀甚至是多留一年念大五，重要的是要準備好，「如果這一年準備好自己，進職業就比較能銜接，得到的出賽時間相對的也會比較多，可能從一開始的5分鐘、6分鐘慢慢增加，畢竟球員還是要給教練信心，你上來有貢獻，時間才會慢慢增加。」

劉孟竹不斷強調要「準備好」，也認為在UBA才能提供充分的訓練與上場時間讓球員進步，「職業賽場不會一直給你機會，不行就坐板凳，愈坐就愈不會打，（選秀）不是說選就選，也沒那麼簡單。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法