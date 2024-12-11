UBA》化身虎科「一日攝影師」 馬克斯談鋼鐵人4連敗坦言好想贏球

鋼鐵人馬克斯現身UBA比賽為母校虎尾科大打氣。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段9日在高雄義守大學落幕，效力PLG高雄鋼鐵人的外籍生馬克斯也趁著休兵日到現場為母校虎尾科大隊友打氣，還在場邊充當攝影師錄下精彩畫面。

馬克斯上季率領虎尾科大在UBA勇奪隊史最佳的季軍，畢業後一度無法參加選秀，不過投入PLG選秀以探花之姿加盟高雄鋼鐵人，至今出賽4場，場均11.5分、3籃板。

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一度被拒於選秀大門外，也讓馬克斯對於職業生涯首季抱持感激之情，「我覺得很幸運，很感激有機會可以在台灣的職業聯盟打球，每個打籃球的人的夢想都是希望成為職業球員。」

話鋒一轉，馬克思也提到鋼鐵人迄今4連敗、一勝難求的窘境，「確實有點艱難，我們真的很努力、每天都努力訓練，我們的陣容很年輕，但這不是藉口，這是職業籃球、是一個勝負的世界，週末那兩場比賽我們都想贏球，身為球員站上場就是想要贏球，我不喜歡輸球的感覺，我會繼續盡全力幫助球隊。」

馬克斯9日現身義守大學時穿著攝影背心在場邊拍攝昔日隊友的精彩畫面，他透露，自己的興趣是拍影片，「我剛開始喜歡籃球的時候，會看很多NBA名將的精華影片，後來自己也開始拍影片。」

虎尾科大上季坐擁5位外籍生引發討論，本季UBA規定每節只能1名外籍生上場，外界認為對虎科衝擊不小，馬克斯也知道新規範，「我知道我們上季有5個外籍生，可能有些人不喜歡，也知道球迷可能想要看到更多本土球員上場，新規定會對比賽樣貌帶來不小的改變，但我可以理解，因為必須讓本土球員有更多磨練與成長的機會，但從我的角度而言還是會認為有點遺憾，像是我剛來台灣時，跟我的哈特威克（Hart Gallentine）一起上場，我覺得我們可以跟本土球員互相學習，取得很好的平衡。」

馬克斯來台三年，已經相當適應台灣生活，「我很愛台灣的文化、食物，這裡的每個人都很友善，大家都樂於助人，希望能待在這裡愈久愈好。」他因加盟鋼鐵人搬到高雄，也已經適應港都的天氣，英國和汶萊混血的他曾在汶萊生活8年，「兩邊的天氣很類似，所以對我來說不是太大的問題。」

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