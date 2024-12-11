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網球》辛納蟬聯「最受球迷歡迎獎」 比下三巨頭納達爾、喬科維奇

2024/12/11 07:01

辛納。（資料照）辛納。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末，ATP陸續公布2024年度獎項的得獎名單，義大利球王辛納 （Jannik Sinner） 連續第二年獲得「最受球迷歡迎獎」，也把「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）給比下去。

「我想感謝全世界所有球迷為我投票。」辛納在結束職業生涯6年來最成功的賽季後說：「這對我意義重大，因為來自所有人的選票。你們是我喜歡打網球的原因，尤其整個賽季的支持更令人驚嘆。」23歲的他成為義大利史上第一位世界球王及年終球王，本季獨得傲視群雄的8冠，包括澳洲、美國公開賽的雙料大滿貫金盃，並率領義大利隊衛冕台維斯盃。

辛納2019年獲選「年度新人」，去年囊括「最佳進步獎」、「最受球迷歡迎獎」。由全球粉絲網路票選的「最受球迷歡迎獎」，自2000年創立，首屆得主為巴西紅土好手庫爾坦（Gustavo Kuerten）；緊接著俄國「沙皇」沙芬（Marat Safin）連莊兩年；人氣極旺的瑞士天王費爸自2003年起，一口氣連霸長達19年，直到退休才由納達爾接棒。

辛納不但史上第5位得獎者， 也是「三巨頭」中費、納雙雄之後首人；至於豪奪大滿貫24冠史上獨走的喬科維奇，雖被譽為網壇史上最偉大（GOAT），迄今仍未獲此殊榮。

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