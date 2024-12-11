晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》奧地利名將提姆致力環保有成 退役即獲亞瑟艾許人道主義獎

2024/12/11 07:02

提姆。（資料照）提姆。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP（職業男網總會）陸續公布2024年度獎項的得獎名單，剛退休的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）致力環保有成，首度獲選「亞瑟艾許（Arthur Ashe）人道主義獎」。

「我很自豪名字能與阿格西（Andre Agassi）、費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）這些傳奇列在一起，他們都做了令人驚嘆的事情，讓世界各地許多人受益。」提姆長期投入以自己為名的能源公司，在奧地利以公平、穩定的價格提供清潔能源，同時回饋社會；此外，他也熱衷幫助動物，與世界自然基金會共同復育過去奧地利國旗圖騰上的白尾海鵰，讓原本面臨滅絕的猛禽重新翱翔天際。

提姆職業生涯最重要的冠軍，正是2020年美國公開賽在亞瑟艾許中央球場拿下，「對我來說，亞瑟艾許始終是個人和球員，而非球場名稱。當我聽到他的名字，總先想到他對世界各地社區所產生的巨大影響，受這樣的偉人啟發，我也想以自己的方式回饋社會。」31歲的提姆直言，還算年輕就已退休，就是要全心投入人生新階段，「我的網球生涯在10月結束，但最重要的比賽才剛開始。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中