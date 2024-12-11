網球》奧地利名將提姆致力環保有成 退役即獲亞瑟艾許人道主義獎

提姆。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP（職業男網總會）陸續公布2024年度獎項的得獎名單，剛退休的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）致力環保有成，首度獲選「亞瑟艾許（Arthur Ashe）人道主義獎」。

「我很自豪名字能與阿格西（Andre Agassi）、費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）這些傳奇列在一起，他們都做了令人驚嘆的事情，讓世界各地許多人受益。」提姆長期投入以自己為名的能源公司，在奧地利以公平、穩定的價格提供清潔能源，同時回饋社會；此外，他也熱衷幫助動物，與世界自然基金會共同復育過去奧地利國旗圖騰上的白尾海鵰，讓原本面臨滅絕的猛禽重新翱翔天際。

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提姆職業生涯最重要的冠軍，正是2020年美國公開賽在亞瑟艾許中央球場拿下，「對我來說，亞瑟艾許始終是個人和球員，而非球場名稱。當我聽到他的名字，總先想到他對世界各地社區所產生的巨大影響，受這樣的偉人啟發，我也想以自己的方式回饋社會。」31歲的提姆直言，還算年輕就已退休，就是要全心投入人生新階段，「我的網球生涯在10月結束，但最重要的比賽才剛開始。」

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