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MLB》洋基B計畫來了！ 8年2.18億左投史上最大約簽前勇士王牌

2024/12/11 07:24

前勇士王牌左投佛里德轉戰洋基。（資料照）前勇士王牌左投佛里德轉戰洋基。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在索托（Juan Soto）離開後馬上進行補強，以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）的左投史上最大保障合約，網羅前勇士王牌左投佛里德（Max Fried）。

現年30歲的佛里德生涯8年都效力亞特蘭大勇士，累積73勝36敗，防禦率3.07，曾2度入選明星賽，生涯累積19.0WAR（fWAR）。在勇士隊史100年來，佛里德3.07的防禦率，在至少150場先發的投手當中，僅次於「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）與史巴恩（Warren Spahn）

佛里德將加入由柯爾（Gerrit Cole）為首的輪值，和羅冬（Carlos Rodón）、新科美聯新人王希爾（Luis Gil）組成強大的先發陣容。

健康的佛里德無疑是能問鼎塞揚獎的強投，他曾在2020年與2022年獲得塞揚獎票選第五與第二名。在今年球季，佛里德的球幾乎都沒辦法讓對手打得紮實，他被對手的強擊球率（hard contact rate）僅86.3英里，排名聯盟PR95，此外他的滾地球率高達59.2%，在聯盟PR96。

不過在1月就要滿31歲的佛里德，過去幾年分別因為水泡、前臂不適等問題影響他的投球表現，在2018年成為全職先發以來，佛里德有2季投到30場先發，最近4個賽季平均則有25場先發。

佛里德生涯在季後賽的表現十分不理想，20場季後賽登板有12場先發，防禦率高達5.10，每局被上壘率則為1.50，拿下2勝5敗。今年他在國聯外卡戰對上教士，僅投2局就被打8支安打，狂失5分。不過，佛里德也曾在2021年世界大賽G6對太空人投出過6局無失分好投，幫助球隊拿下自1995年以來首次的世界大賽冠軍。

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