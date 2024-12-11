MLB》盼佐佐木朗希去中、小市場球隊 經紀人批日媒影響他的心理

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希正式透過入札制度，挑戰大聯盟舞台。對於外界猜測佐佐木朗希最有可能去道奇隊，他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）今天在大聯盟冬季會議中受訪否認這個說法，並考慮到佐佐木經歷的事情，希望他能去一支市場規模較小的球隊會比較好。

佐佐木朗希所屬的羅德隊昨天正式啟動入札程序，有45天的時間可以和美職各球團交涉，截止時間將到明年美東時間1月23日下午5點。由於佐佐木朗希目前是23歲，未滿25歲，按規定只能簽小聯盟合約，而美職各隊的國際自由球員簽約金配額約在510萬美元至750萬美元之間。

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「任何球隊都不被允許談長約，甚至不會保證在40人名單的位置。」沃夫今天接受訪問表示，「這就是為何金錢因素在這裡毫無影響...我給他的建議是，不要基於這一點做決定，因為你的職業生涯長期發展，才是你賺錢的真正關鍵。」

佐佐木朗希的經紀人沃夫。（美聯社）

由於佐佐木朗希旅美一事，在日本國內遭到許多批評，因為他並非像日籍強投山本由伸直到25歲後，才透過入札制度旅美，最後也與道奇簽12年3.25億美元大約，也讓母隊歐力士猛牛獲得高額的入札金。沃夫對此直言，日本當地的媒體對他非常苛刻，「很多人趁機散播一些關於他和他家庭的不實謠言，這對他的心理狀態造成很大傷害。」

雖然道奇擁有日本巨星大谷翔平、以及山本由伸，讓道奇成為爭奪佐佐木朗希最熱門的球隊之一。沃夫強調，「我認為可以提出一個觀點，對於他來說，從日本過來後，考慮到他經歷的一切，一支規模較小的中型市場球隊，可能會是他更好的軟著陸選擇。」

「以及他與媒體之間的不愉快經歷，我不是說他一定這樣認為，我也不確定他的看法，但對他來說，身處一個小市場的球隊可能會有幫助，我目前真的不清楚他的想法，因為還沒有機會坐下來和他深入討論這個問題。」沃夫說道。

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

沃夫否認南加州球隊距離日本較近而具備優勢的說法，「我認為大約5至10年前，這可能是他們更看重的一個因素，但現在你可以從日本直飛美國的主要城市，這已經不是什麼大問題了。」

佐佐木朗希目前還沒有與任何球隊會面，但他已經在做功課了。沃夫表示，「他與很多曾經效力羅德隊的洋將交流過，問了許多問題，關於天氣、舒適度、以及投球發展，他也在觀察其他旅美日本選手的表現，以及他們是如何做到的。」

佐佐木朗希是2019年羅德第一指名的強投，本季先發18場，交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振。佐佐木今年兩度因右手臂不適遭降二軍。進入職業賽場5年來，佐佐木朗希生涯在一軍共4個賽季，都沒有達成單季規定局數。

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