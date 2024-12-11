日職》搶贏巨人、軟銀！ 羅德6億網羅石川柊太、主場與監督成關鍵

軟銀石川柊太轉戰羅德。（資料照，產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年日職自由市場大咖投手石川柊太爭奪戰告一段落，他將與千葉羅德簽下一張3年總額6億日圓的合約，填補「令和怪物」佐佐木朗希離隊後的空缺。

根據《體育日本》報導指出，本季15場出賽有10場先發，戰績7勝2敗、防禦率2.56的前軟銀鷹32歲先發投手石川柊太，在季末行使國內自由球員權利，由於本季推定年薪為1億2000萬日圓，屬於不用補償的C級球員，因此吸引軟銀、巨人、歐力士、養樂多、羅德等5球團進行爭奪戰。

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在談判當中，石川柊太的妻子，前AKB48體系出身的大場美奈也盡可能地參與其中，一開始他先拒絕了養樂多的條件，並從剩下的4隊進行選擇。東京出生的石川柊太提到，合約的年限，以及在東京附近的因素都是決定的關鍵。

報導指出，石川柊太希望能夠留在東京附近，羅德主場ZOZO海洋球場也成為關鍵因素之一，該球場以強勁的海風為名，能夠增加他招牌武器「強力曲球」的威力，本季他在該球場登板，主投3場拿下2勝0敗，防禦率是0，生涯石川柊太在這座球場則拿下7勝1敗。

儘管羅德提出的條件與其他球隊相同，都是3年總額6億日圓，但在11月30日進行的談判，監督吉井理人親自出馬並展現他的熱情，成為最終得標的關鍵之一。

石川柊太在2013年選秀會上被軟銀以育成第一指名入團，在2020年奪下洋聯勝投王與勝率王（11勝3敗，勝率7成86），2023年曾投過無安打比賽。

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