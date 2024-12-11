晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

MLB》中日龍明星左投正式入札挑戰大聯盟 外媒點出隱憂

2024/12/11 08:40

中日龍球星小笠原慎之介。（產經體育提供）中日龍球星小笠原慎之介。（產經體育提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍27歲球星小笠原慎之介今年季後挑戰大聯盟舞台，中日龍隊昨正式啟動入札程序，有45天的時間可以和美職各隊談約。根據日媒《中日體育》報導，目前傳出有5支美職球團對小笠原慎之介有興趣，包含大都會、金鶯、響尾蛇、巨人、天使等球隊。

小笠原慎之介是2015年選秀會中日龍第一指名的好手，2023年首度入選明星賽。小笠原慎之介今年先發24場，交出5勝11敗、防禦率3.12的成績，共投144.1局賞82次三振，奪三振率（K/9值）5.11是生涯新低，另丟22次保送、4次觸身球，被打擊率為0.270，每局被上壘率為1.20。

《中日體育》報導，小笠原慎之介目前人在美國西雅圖作自主訓練。他曾在受訪時說，不確定會在哪一隊打球，也有可能是續留中日龍，不論在哪裡打球，都會在休賽季好好訓練。

美媒《MLBTradeRumors》指出，小笠原慎之介在日職的成就不如其他日本投手，像是道奇日本強投山本由伸、小熊日籍左投今永昇太。小笠原慎之介生涯在日職合計投951.1局，平均三振率僅18.19％，雖然曾在2022年有過單季24％的三振率，去年下滑至20.1％，今年的三振率三振率更是只有13.6％。

小笠原慎之介的身高180公分、體重93公斤，雖然日職生涯整體表現不如今永昇太，仍吸引一些球隊的興趣。《MLBTradeRumors》提到，年紀很明顯是小笠原慎之介具有吸引力的特點，也是為何山本由伸、巨人韓籍好手李政厚、索托（Juan Soto）能獲得高薪的原因。

小笠原慎之介生涯在日職9個賽季，合計出賽161場有155場先發，累積46勝55敗，平均防禦率3.62。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中