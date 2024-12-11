MLB》中日龍明星左投正式入札挑戰大聯盟 外媒點出隱憂

中日龍球星小笠原慎之介。（產經體育提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍27歲球星小笠原慎之介今年季後挑戰大聯盟舞台，中日龍隊昨正式啟動入札程序，有45天的時間可以和美職各隊談約。根據日媒《中日體育》報導，目前傳出有5支美職球團對小笠原慎之介有興趣，包含大都會、金鶯、響尾蛇、巨人、天使等球隊。

小笠原慎之介是2015年選秀會中日龍第一指名的好手，2023年首度入選明星賽。小笠原慎之介今年先發24場，交出5勝11敗、防禦率3.12的成績，共投144.1局賞82次三振，奪三振率（K/9值）5.11是生涯新低，另丟22次保送、4次觸身球，被打擊率為0.270，每局被上壘率為1.20。

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《中日體育》報導，小笠原慎之介目前人在美國西雅圖作自主訓練。他曾在受訪時說，不確定會在哪一隊打球，也有可能是續留中日龍，不論在哪裡打球，都會在休賽季好好訓練。

美媒《MLBTradeRumors》指出，小笠原慎之介在日職的成就不如其他日本投手，像是道奇日本強投山本由伸、小熊日籍左投今永昇太。小笠原慎之介生涯在日職合計投951.1局，平均三振率僅18.19％，雖然曾在2022年有過單季24％的三振率，去年下滑至20.1％，今年的三振率三振率更是只有13.6％。

小笠原慎之介的身高180公分、體重93公斤，雖然日職生涯整體表現不如今永昇太，仍吸引一些球隊的興趣。《MLBTradeRumors》提到，年紀很明顯是小笠原慎之介具有吸引力的特點，也是為何山本由伸、巨人韓籍好手李政厚、索托（Juan Soto）能獲得高薪的原因。

小笠原慎之介生涯在日職9個賽季，合計出賽161場有155場先發，累積46勝55敗，平均防禦率3.62。

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