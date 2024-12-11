晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年續34.6億約今被賣！ 藍鳥獲得守護者3屆金手套二壘手

2024/12/11 08:59

希梅涅茲被交易到藍鳥。（資料照）希梅涅茲被交易到藍鳥。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今天做出交易升級內野防區，獲得守護者年僅26歲的三屆金手套二壘手希梅涅茲（Andres Gimenez）。

希梅涅茲是守護者在林多（Francisco Lindor）交易案中得到的主菜之一，他在近3年成為球隊的主戰內野手，並連續3年拿下金手套獎，2022年入選明星賽，在去年球隊才跟他簽下一張7年1.065億美元（約新台幣34.6億）的合約，最多可以用到2030年。

藍鳥送出的交易包裹為霍維茲（Spencer Horwitz）與小聯盟1A外野手野手米契爾（Nick Mitchell），而守護者除了希梅涅茲外，還送出右側投後援桑德林（Nick Sandlin）。

希梅涅茲在守護者4年球季累積13.4的勝利貢獻值（fWAR）bWAR則是17.6，568場出賽敲出49轟，打擊率2成61，標準化攻擊指數（OPS+）為剛過聯盟平均的101，他在防守端上的表現相當出色，今年他在守備進階數據FRV（Fielding Run Value）拿下+14，並列所有球員第7名。

希梅涅茲預計會直接成為藍鳥隊的先發二壘手，與小畢歇特（Bo Bichette）共築藍鳥二游防線。桑德林今年是守護者鐵牛棚一員，本季出賽多達68場，主投57.2局，拿下8勝0敗，9次中繼成功與1次救援成功，防禦率3.75，送出68次三振，預計也能為藍鳥牛棚提供不少幫助。

現年27歲的霍維茲在去年首次於大聯盟亮相並打15場比賽，今年出賽場次大幅增加到97場，敲出12轟，標準化攻擊指數（OPS+）125。米契爾是藍鳥去年第四輪選進的外野手，21歲的他今年在1A出賽22場，敲出4轟、13分打點，打擊率2成89，攻擊指數0.817。

守護者在拿到霍維茲後，轉頭就跟海盜進行交易，換來右投手歐提茲（Luis Ortiz），以及兩名小聯盟左投Michael Kennedy與Josh Hartle。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中