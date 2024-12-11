MLB》去年續34.6億約今被賣！ 藍鳥獲得守護者3屆金手套二壘手

希梅涅茲被交易到藍鳥。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今天做出交易升級內野防區，獲得守護者年僅26歲的三屆金手套二壘手希梅涅茲（Andres Gimenez）。

希梅涅茲是守護者在林多（Francisco Lindor）交易案中得到的主菜之一，他在近3年成為球隊的主戰內野手，並連續3年拿下金手套獎，2022年入選明星賽，在去年球隊才跟他簽下一張7年1.065億美元（約新台幣34.6億）的合約，最多可以用到2030年。

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藍鳥送出的交易包裹為霍維茲（Spencer Horwitz）與小聯盟1A外野手野手米契爾（Nick Mitchell），而守護者除了希梅涅茲外，還送出右側投後援桑德林（Nick Sandlin）。

希梅涅茲在守護者4年球季累積13.4的勝利貢獻值（fWAR）bWAR則是17.6，568場出賽敲出49轟，打擊率2成61，標準化攻擊指數（OPS+）為剛過聯盟平均的101，他在防守端上的表現相當出色，今年他在守備進階數據FRV（Fielding Run Value）拿下+14，並列所有球員第7名。

希梅涅茲預計會直接成為藍鳥隊的先發二壘手，與小畢歇特（Bo Bichette）共築藍鳥二游防線。桑德林今年是守護者鐵牛棚一員，本季出賽多達68場，主投57.2局，拿下8勝0敗，9次中繼成功與1次救援成功，防禦率3.75，送出68次三振，預計也能為藍鳥牛棚提供不少幫助。

現年27歲的霍維茲在去年首次於大聯盟亮相並打15場比賽，今年出賽場次大幅增加到97場，敲出12轟，標準化攻擊指數（OPS+）125。米契爾是藍鳥去年第四輪選進的外野手，21歲的他今年在1A出賽22場，敲出4轟、13分打點，打擊率2成89，攻擊指數0.817。

守護者在拿到霍維茲後，轉頭就跟海盜進行交易，換來右投手歐提茲（Luis Ortiz），以及兩名小聯盟左投Michael Kennedy與Josh Hartle。

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