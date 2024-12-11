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NBA》勇士柯瑞的幫手來了？ 熱火開放聽取「士官長」報價

2024/12/11 08:28

熱火開放聽取「士官長」巴特勒報價。（資料照）熱火開放聽取「士官長」巴特勒報價。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕美國時間12月15日，大部分的NBA球員都將能被交易，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，6屆全明星前鋒，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）可能改披他隊戰袍。

巴特勒本季合約4900萬美元，2025-26賽季還有5200萬美元的球員選擇權，今年夏天他未能與熱火達成續約協議，而聯盟消息指出，熱火願意開放聽取巴特勒的報價，只要包裹OK就能進行交易。

巴特勒經紀人提到，巴特勒願意為2支德州球隊（火箭與獨行俠），以及金州勇士隊效力。不過據傳，巴特勒願意為任何想贏的季後賽球隊效力。消息指出，巴特勒還打算在本季退出合約成為自由球員。

文中寫到，勇士隊希望在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）外尋求一名球星的幫助，在上個休賽季就打算網羅爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen），以及喬治（Paul George），而本季他們預計還是會在交易市場上保持侵略性。

查拉尼亞指出，勇士在12月7日的變陣是一大關鍵，當時主帥柯爾（Steve Kerr）讓庫明加（Jonathan Kuminga）取代格林成為先發球員，柯瑞賽後也談到有關接班的話題，不過若勇士真的打算專注現在而非未來，庫明加就非常有可能被交易出去。

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