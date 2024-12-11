MLB》首選道奇！金手套強打艾倫納多想去爭冠球隊 洋基也有興趣

艾倫納多。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕聖路易紅雀將進行重建，預計要把明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）擺上交易台，他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，艾倫納多願意放棄不可交易條款，會考慮合適的球隊，接受的範圍比外界想像得很廣。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）撰文報導，艾倫納多希望被交易到具有爭冠實力的球隊，他個人的首選是今年剛奪冠的洛杉磯道奇。沃夫受訪表示，「他不會隨便去任何地方，我們希望能有好事發生。」、「他在紅雀隊過得很好，不會只是為了離開而離開。」

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沃夫目前與數支對艾倫納多有興趣的球隊交談，包含紅襪、教士、費城人、太空人等球隊。不過，道奇隊仍計畫讓馬恩西（Max Muncy）擔任先發三壘手。

艾倫納多目前住在南加州，休賽季待在鳳凰城。沃夫指出，「他希望加入一支認為現在就能贏球，未來也能持續贏球的隊伍。」

經紀人沃夫。（美聯社）

現年33歲的艾倫納多是十屆三壘金手套得主，今年出賽152場，交出16轟、71分打點，打擊率2成71，其中長打率3成94是生涯新低。沃夫說，「他希望明年能打出MVP等級的賽季，從不滿足現狀。」

另根據《ESPN》報導，艾倫納多曾提到，如果有助於交易進展，願意改守一壘，而洋基隊就是其中一支有興趣的球隊。如果洋基沒有簽回托瑞斯（Gleyber Torres），可以讓奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）守二壘，艾倫納多守三壘。

艾倫納多是在2021年季前被洛磯交易至紅雀，這4年期間紅雀隊雖然有兩度打進季後賽，但都沒有贏球，紅雀隊近兩年更是無緣季後賽；此外，艾倫納多生涯12個賽季待過洛磯和紅雀，還沒有體驗過世界大賽冠軍滋味。

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