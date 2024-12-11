NBA》雷納德首次參加訓練 教頭曝光可能復出時間

雷納德有望在兩週內復出。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）本季因為膝傷，目前無限期缺賽中，不過近日傳出好消息，雷納德已經首次回歸球隊訓練，快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）也透露，雷納德最快在兩週內就可以復出。

泰倫魯受訪說道，首次回歸訓練雷納德進行了攻防兩端練習，儘管都是無碰撞的訓練，不過各方面看起來，雷納德的狀況還不錯。

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「這是一個很好的徵兆。」泰倫魯表示，他認為現在對雷納德最重要的，是恢復他的信心，讓他有信心可以持續康復下去、不會感到疼痛、繼續克服傷痛。泰倫魯也說，雷納德首次回球隊訓練，對團隊士氣有幫助。

「他還必須完成更多事項才可以回到比賽。」泰倫魯說，快艇球團對於雷納德的復出保持耐心，這次要他完全恢復到100%，而不是70%、75%就提前復出。

快艇今年沒能留住喬治（Paul George），三巨頭拆夥目前只剩哈登（James Harden）健康出賽，不過依然打出14勝11敗的戰績，防守效率聯盟第6，並且打出鮑威爾（Norman Powell）這位奇兵。

泰倫魯表示，他們當然希望雷納德可以找回冠軍賽MVP的身手，但球隊不會急著要他一步到位，並且有信心雷納德遲早可以回到巔峰。

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