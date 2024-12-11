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NBA》籃網準備大拍賣 勇士成潛在買家

2024/12/11 09:35

籃網盛傳準備清倉大拍賣。（資料照，法新社）籃網盛傳準備清倉大拍賣。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季決心重建的籃網，陣中有許多優質球員，目前傳出籃網在季中準備大拍賣，並吸引不少球隊詢價，其中就包含了勇士。

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網3位球員芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、以及強森（Cameron Johnson）、施洛德（Dennis Schröder）都有收到球隊詢價，其中勇士被認為是潛在交易球隊之一，同時對這3位球員都展現出極高興趣。

查拉尼亞補充說，勇士可能提出的交易籌碼，包含了本季因傷報銷、有著1280萬美元到期約的莫爾頓（De'Anthony Melton），以及一些選秀籤。

強森、施洛德、芬尼史密斯是籃網本季球隊第2、第3、第4得分點，強森場均貢獻18.8分、施洛德18.6分、芬尼史密斯則有10.6分，同時3個人也都符合勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的快速進攻風格，如交易成功，預期可以提升勇士戰力。

而除了勇士外，先前有消息指出，湖人也對交易籃網的芬尼史密斯、強森有興趣。

芬尼史密斯（中）、強森（左）引來勇士、湖人興趣。（資料照，美聯社）芬尼史密斯（中）、強森（左）引來勇士、湖人興趣。（資料照，美聯社）

勇士也對施洛德有興趣。（資料照，法新社）勇士也對施洛德有興趣。（資料照，法新社）

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