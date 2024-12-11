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MLB》國民抽中狀元籤！ 水手幸運奪探花籤、馬林魚超悲情

2024/12/11 09:56

今天MLB樂透選秀結果出爐。（圖片取自大聯盟官網）今天MLB樂透選秀結果出爐。（圖片取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天舉行首輪樂透抽籤，國民隊以10.2%的機率，幸運抽到狀元籤，自2009年「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）與2010年哈波（Bryce Harper）後，球隊第三位狀元郎即將誕生。

今年狀元機率最高的是洛磯與馬林魚，兩隊都是22.45%，天使則是17.96%，國民擊敗上述三隊順利收下狀元籤，過去國民隊史只有選過2次狀元，分別是2009年的史崔斯伯格與2010年的哈波，而去年他們以探花籤選下大物外野手克魯斯（Dylan Crews），今年克魯斯便已經登上大聯盟。

儘管2025年選秀會上沒有如小史與哈波那樣的大物，但手握狀元籤的他們仍有許多好手可供選擇，目前的狀元熱門是2022年金鶯狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）的弟弟，E.哈勒戴（Ethan Holliday）。

今天的抽籤會上，前進最多順位的是水手，他們以0.5%的狀元機率搶下探花籤，而紅雀則以0.8%的狀元機率抽到第5順位。狀元機率最高的洛磯落到第4順位，馬林魚更慘直接跌落至第7順位，是狀元機率最高的球隊所能獲得的最低順位。

本屆樂透抽籤結果如下：
1.國民
2.天使
3.水手
4.洛磯
5.紅雀
6.海盜
7.馬林魚
8.藍鳥
9.紅人
10.白襪
11.運動家
12.遊騎兵
13.巨人
14.光芒
15.紅襪
16.雙城
17.小熊
18.響尾蛇

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