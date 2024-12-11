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MLB》傳洋基對阿隆索沒興趣 美媒分析原因：不意外

2024/12/11 10:08

洋基傳出補強計畫中沒有阿隆索。（資料照，法新社）洋基傳出補強計畫中沒有阿隆索。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基在索托（Juan Soto）爭奪戰落敗後，稍早簽下了前勇士王牌左投佛里德（Max Fried），執行補強「B計畫」，至於動向同樣受關注的大都會強打「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），則傳出洋基沒有興趣搶人。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，儘管洋基放掉索托，甚至在明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）即將變成自由球員下，阿隆索似乎沒有出現在洋基的補強雷達上，對此《SNY》記者阿布里亞諾（Danny Abriano）分析，主因出在被三振率的問題。

阿布里亞諾指出，洋基目前陣中已經有兩位超過30歲的右打砲手，分別為「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）以及「法官」賈吉（Aaron Judge），不過兩人都有相對較高的被三振率，史坦頓上賽季114場被三振143次，賈吉上賽季158場被三振了171次。

至於阿隆索，上賽季全勤162場，吞下了172次三振，這讓阿布里亞諾認為，阿隆索加入不一定能提升洋基整體打線，也因此不意外沒出現在補強清單內，而是將目光轉向柏格曼（Alex Bregman）、桑坦德（Anthony Santander）、貝林傑（Cody Bellinger）等人。

阿隆索方面，棒球營運總裁史登斯（David Stearns）在冬季會議上已經親口表示，希望可以把阿隆索簽回來。

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