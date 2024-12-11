MLB》道奇要全力追求「令和怪物」！總裁：相信他能成為世界最強

道奇總裁佛里曼。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議進行中，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）今天受訪直言，會盡力爭取「令和怪物」佐佐木朗希。

一般來說，一支球隊要能夠奪冠，輪值的深度絕對會是關鍵，不過今年道奇隊在季後賽只有3名傳統先投手的情況下仍奪得世界大賽冠軍，但佛里曼對此坦言：「我永遠不會說我對於球隊的深度感覺良好，所以現在的答案是，我總是對我們的陣容深度感到很糟糕。」

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今年道奇隊在休賽季已經用5年1.82億美元網羅兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），但來自日本的「令和怪物」佐佐木朗希依舊在道奇的雷達當中，佛里曼表示：「他很明顯就是我們優先鎖定的主要球員之一，我們會盡其所能地追求他，但我知道其他球隊也會跟我們一樣。」

佐佐木朗希目前已經啟動入札程序，且若到明年1月15日國際自由球員簽約額度更新後，道奇只有最少的額度，今天朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）更提到他的客戶可能更適合中、小型市場的球隊，但道奇依舊被認為是朗希最有可能加盟的球隊。

佛里曼表示，自己只親眼看過朗希投球一次，但就已經足夠令人感到印象深刻：「他有著不可思議的天賦，身體素質真的很驚人。他曾表達過自己想要成為世界最強投手的渴望，而我們也相信他可以成為世界最強的投手。」

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