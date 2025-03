MLB》「西語老師」可能不續留道奇？ 總裁談困難點

T.赫南德茲。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯道奇今年奪得世界大賽冠軍,季後想續留奪冠主力之一的外野強打T.赫南德茲(Teoscar Hernandez),傳出雙方談判陷入困境。大聯盟目前正值冬季會議,道奇棒球營運總裁A.佛里曼(Andrew Friedman)今天受訪表示,如果T.赫南德茲想與其他球隊簽約,只能祝他一切順利。

根據《The Athletic》記者阿達亞(Fabian Ardaya)指出,A.佛里曼談到關於T.赫南德茲的談約時說,「我知道他曾說希望續約,我知道我們談過希望他留下來...但這並不是一切。他和他的家人有機會了解各隊的興趣點,並找出對他們最有利的選擇。」

現年32歲的T.赫南德茲今年1月以1年2350萬美元合約加盟道奇,整季出賽154場,交出33轟寫生涯單季新高,貢獻99分打點,打擊率2成72,整體攻擊指數為0.840。T.赫南德茲在季後賽貢獻3轟、12分打點、打擊率2成50的成績,幫助道奇勇奪隊史第8座世界大賽冠軍。

先前根據《波士頓環球報》的報導,傳出紅襪對T.赫南德茲有興趣,而且他是現任紅襪總教練柯拉(Alex Cora)的粉絲,有一定的吸引力。

此外,T.赫南德茲也被稱為是道奇日本巨星大谷翔平的「西語老師」。

道奇日前以1年1700萬美元(約新台幣5.5億元)網羅明星外野手康佛托(Michael Conforto),還以5年7400萬美元續留韓裔金手套工具人艾德曼(Tommy Edman),球隊陣中還有大物外野手帕赫斯(Andy Pages),如果道奇沒有留住T.赫南德茲,預計這3人將是道奇新賽季的外野組合。

