12強》多縣市喊要蓋巨蛋球場 蔡其昌提3點建言：避免成為蚊子館

台北大巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣在世界12強棒球賽打出驚奇，收穫國際三大賽史上第一座世界冠軍，台灣隊的好表現不僅引爆棒球熱，有多縣市也高喊要蓋巨蛋棒球場，中職會長蔡其昌也給出了3點建言。

蔡其昌今天在《Threads》上寫道：「從今年聯盟各球團的數據顯示，的確台北大巨蛋帶來很好的收益，明年場地更是供不應求，台灣夏天很熱，巨蛋的確可以帶來看球體驗的提升，讓球迷更有意願進場。」、「12強冠軍後，我也注意到許多的縣市首長有意願興建巨蛋棒球場，對棒球人而言這是好事，但為了避免未來成為蚊子館，也提供幾個小小的建議，給縣市長們參考。」

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蔡其昌列舉三點表示：「1.請在規劃階段，就已經找好未來願意營運的職棒球團，以球迷的角度、經營者的需求、市場的大小、直接蓋出符合未來球團經營方向的球場（過去都是球團接手政府蓋的球場的第一件事，就是花錢改球場）。2.必須配合大眾運輸系統的規劃，讓球迷很方便可以到達。3.為北部已經有台北大巨蛋，避免相互競爭，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。」

最後，蔡其昌表示，「因為這個冠軍，才有棒球場的題目被關注，我衷心期盼，除了巨蛋，現在各縣市政府，都有很多既有的棒球場，有職棒的比賽場地，有些是基層棒球在使用。這些場地大部分都需要預算去整修改進，未來巨蛋重要，現在這些球場的優化，更是球迷和球員引頸企盼！最後，謝謝各位首長這段期間發獎金、辦遊行、歡迎會榮耀我們的台灣英雄。高興之餘，我們也應該開始為下一個世界冠軍做準備了吧！」

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