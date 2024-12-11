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MLB》大都會要全力爭取佐佐木朗希 總裁談與FA市場的不同之處

2024/12/11 14:07

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希正式透過入札制度，挑戰大聯盟舞台，傳出吸引至少20支美職球隊爭奪。大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）表示，會全力去爭取佐佐木，也提到在這個招募過程中，很難真正理解選手的偏好。

大聯盟目前正值冬季會議期間，史登斯今天受訪表示，目前沒有與佐佐木朗希見面過，無法評論他的個性，「我能評論的是，他是一名非常具有天賦的投手，無論哪支球隊得到他，都將擁有一名未來非常有前途的投手。」

史登斯說，「我們肯定會盡全力，但在這類過程中要真正了解球員們的偏好是非常困難的。這不是一般的自由球員招募過程，所以我們要像其他球隊一樣，提交我們的簡報和材料，然後等待他的回饋。」

被問到佐佐木朗希可能不會選擇加盟像紐約這樣的大市場球隊，史登斯說，沒有收到這樣的回饋。

大都會棒球營運總裁史登斯。（資料照，美聯社）大都會棒球營運總裁史登斯。（資料照，美聯社）

佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）今天受訪說，考慮到佐佐木經歷的事情，希望他能去較小市場的球隊，並批評日本當地的媒體對朗希不友善，「關於朗希的狀況，媒體們、聯盟、日本職棒官方都有很多討論，有一些指控和指責，所有這些都不是事實，都是關於預先交易之類的。大聯盟官方希望確保對每隊來說，都是一個公平且平等的競爭環境，因此他們事先做盡職調查，訪問許多相關方面的人，以確保情況屬實。」

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