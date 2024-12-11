晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》里拉德關鍵時刻挺身而出 公鹿險勝魔術挺進NBA盃4強

2024/12/11 10:58

里拉德第四節挺身而出幫助公鹿擊敗魔術挺進NBA盃4強。（今日美國）里拉德第四節挺身而出幫助公鹿擊敗魔術挺進NBA盃4強。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部頭號種子公鹿今在NBA盃8強遇到傷兵累累的魔術意外陷入苦戰，靠里拉德（Damian Lillard）末節獨攬15分，才以114：109驚險收勝，率先挺進在拉斯維加斯舉行的4強，對手將是明日老鷹與尼克之戰的勝方。

魔術在狀元班切羅（Paolo Banchero）持續高掛免戰牌之際近期又有F.華格納（Franz Wagner）掛傷號，不過團隊開賽手感不俗，首節團隊命中率高達65%，一度取得雙位數領先，次節公鹿在波提斯（Bobby Portis）與亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領下展開反撲，密爾瓦基打完上半場以60：59些微領先。

亞德托昆波。（今日美國）亞德托昆波。（今日美國）

易籃後雙方持續你來我往，公鹿第三節尾聲拉出11：0的攻勢，順利帶著8分領先進入決勝節，末節沒能就此揚長而去，魔術緊咬比分，最後3分鐘靠蘇格斯（Jalen Suggs）外線破網追到100：100，接下來則輪到里拉德在公鹿落後下於倒數52秒飆進後撤步三分彈，隨後他又放進超前2分，里拉德在最後1分鐘加上罰球貢獻9分，助隊終場以5分差帶走勝利。

里拉德今貢獻28分有15分集中在末節，亞德托昆波拿下全隊最高37分，波提斯挹注22分、10籃板，魔術方面以蘇格斯32分最佳，布拉克（Anthony Black）替補上陣拿下17分，畢塔吉（Goga Bitadze）12分、14籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中