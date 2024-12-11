NBA》里拉德關鍵時刻挺身而出 公鹿險勝魔術挺進NBA盃4強

里拉德第四節挺身而出幫助公鹿擊敗魔術挺進NBA盃4強。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部頭號種子公鹿今在NBA盃8強遇到傷兵累累的魔術意外陷入苦戰，靠里拉德（Damian Lillard）末節獨攬15分，才以114：109驚險收勝，率先挺進在拉斯維加斯舉行的4強，對手將是明日老鷹與尼克之戰的勝方。

魔術在狀元班切羅（Paolo Banchero）持續高掛免戰牌之際近期又有F.華格納（Franz Wagner）掛傷號，不過團隊開賽手感不俗，首節團隊命中率高達65%，一度取得雙位數領先，次節公鹿在波提斯（Bobby Portis）與亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領下展開反撲，密爾瓦基打完上半場以60：59些微領先。

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亞德托昆波。（今日美國）

易籃後雙方持續你來我往，公鹿第三節尾聲拉出11：0的攻勢，順利帶著8分領先進入決勝節，末節沒能就此揚長而去，魔術緊咬比分，最後3分鐘靠蘇格斯（Jalen Suggs）外線破網追到100：100，接下來則輪到里拉德在公鹿落後下於倒數52秒飆進後撤步三分彈，隨後他又放進超前2分，里拉德在最後1分鐘加上罰球貢獻9分，助隊終場以5分差帶走勝利。

里拉德今貢獻28分有15分集中在末節，亞德托昆波拿下全隊最高37分，波提斯挹注22分、10籃板，魔術方面以蘇格斯32分最佳，布拉克（Anthony Black）替補上陣拿下17分，畢塔吉（Goga Bitadze）12分、14籃板。

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