MLB》動兩次TJ手術的大谷翔平 談可能「封印」二刀流的抉擇點

大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今年轉隊首年就奪得生涯首座世界大賽冠軍，明年有望再現「投打二刀流身手」。大谷接受日媒訪問時表示，希望右手肘在未來5年以上能不要再受傷，對要動第3次手肘手術則是抱持消極看法。

大谷翔平去年9月動第2次的右手肘手術，今年整季以「打者翔平」身分出賽，本季交出54轟、59盜，成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員，大谷也成為史上首位以指定打擊身分奪得年度MVP的選手。

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《產經體育》報導，大谷翔平說，他知道一定會遇到動手肘韌帶置換手術（Tommy John，TJ手術），沒想到會在旅美首年就動刀。而動第二次TJ手術時，大谷已經在考慮5、6年後的狀況。

大谷翔平表示，希望這次的右手肘手術能撐5年以上，「過了35歲要接受第3次手術，用1年時間復出，這要看當時的身體狀況。我認為作為投手理想的情況是動兩次手術。」

大谷也提到，自己一直在做投打二刀流，希望能持續下去，也提到設想各種情況是很重要的事，「如果有不得不在（投打）之間做出選擇的時刻，必須做好應對的準備。」

大谷翔平在今年世界大賽第2戰時盜壘時不慎造成左肩脫臼，季後動手術治療。大谷表示，投球方面只有傳接球練習，球速大約是70英里，尚未做打擊練習。

對於「投手大谷」明年復出後，道奇隊計畫限制下賽季的投球局數，大谷對此說，「希望盡早復出，為了防止傷勢復發，必須謹慎行事。」

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