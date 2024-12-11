羽球年終賽》世界球后安洗瑩無愧冠軍熱門 輕鬆拍落泰國革通

安洗瑩。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯（BWF）年終總決賽今天點燃戰火，世界球后南韓名將安洗瑩在女單小組賽首戰，以21：16、21：14拍落泰國女將革通（Supanida Katethong），收下對戰5連勝。

安洗瑩本季拿下巴黎奧運女單金牌，也成功獲年終賽參賽門票，她其實在馬來西亞公開賽、法國公開賽、新加坡公開賽及中國大師賽都搶下冠軍，因此本屆年終賽依舊是冠軍熱門，小安年終賽最佳成績是2021年冠軍，至於去年則在4強遭戴資穎大逆轉，無緣完成衛冕。

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安洗瑩過去5次交手革通取得4勝，上次輸球已經是2019年首次交鋒，如今在中國杭州狹路相逢，擁有強大防守能力的安洗瑩在首局幾乎都能控制節奏，而革通想要得分都必須大量跑動，也消耗不少體能，小安雖然也錯過3個局點機會，最後革通還是出現失誤，安洗瑩漂亮先下一城。

安洗瑩在第二局更是兇狠，一鼓作氣連得9分，以11：4領先進入技術暫停，陷入大幅落後的革通暫停後其實也努力追近，但安洗瑩終究是技高一籌，霸氣以直落二告捷。

安洗瑩本屆小組賽除了和革通同組，另外還要對陣日本名將山口茜、中國好手韓悅，尋求分組前2挺進週六登場的4強賽。

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