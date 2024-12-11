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MLB》大谷翔平分享盜壘暴增訣竅 透露不斷進化的人生哲學

2024/12/11 12:10

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在今年球季繳出54轟、59盜球季，成為大聯盟史上第一位單季「50轟、50盜」的球員，也順利拿下生涯第3座全票MVP，近日他接受日媒訪問，暢談本季表現以及自己是如何不斷進步的心態。

根據《體育日本》記者柳原直之報導，大谷翔平被問到今年如何跑出生涯最多的59盜時，大谷翔平提到，盜壘最重要的是掌握好離壘與回壘。保持好能夠應付牽制球的離壘距離，對於進壘或者盜壘來說是很重要的。

明年球季大谷翔平預計將會重拾二刀流，外界認為他在投、打兼具的情況下，盜壘次數勢必無法像今年一樣多，大谷翔平對此回應，他認為在盜壘面上，盜壘失敗比起成功對他來說更重要，因為與其提升盜壘次數，提高盜壘成功率才更可以有效幫助球隊獲勝。大谷翔平也提到，未來就算是作為投手登板的日子，如果在跑壘時有可以進壘的好機會，那他當然還是會把握。

大谷翔平至今為止的棒球生涯達成許多人都無法企及的成就，不僅是日本一、經典賽冠軍、３次大聯盟MVP與世界大賽冠軍都已經收入囊中，達成如此多目標是否會因此失去動力？大谷表示，從他開始打棒球以來，就發現自己進步的可能性在不斷擴張，而且越進步就越發現自己的不足，就是這樣的野心讓他持續不斷的精進自己。

大谷翔平坦言，在最近的3年間，他越來越有「知足」的感覺，覺得自己已經擁有足夠的東西，也更珍惜周遭的環境，因此沒有特別去思考要如何提高自己的動力。不過大谷也表示，拿到MVP跟世界大賽冠軍只是一種形式，對他來說最重要的是，在擔任現役球員時如何讓自己的技術提升，這件事對他來說比較像是一種興趣。

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