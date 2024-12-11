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全民運》制霸全國！新北奪71金、205面獎牌 獲頒5400萬元獎金

2024/12/11 12:15

新北市參加在屏東舉辦的2024年全民運動會表現優異，囊括71金、69銀及65銅，新北市長侯友宜頒發賽事總獎金5400萬元給予肯定。（記者賴筱桐攝）新北市參加在屏東舉辦的2024年全民運動會表現優異，囊括71金、69銀及65銅，新北市長侯友宜頒發賽事總獎金5400萬元給予肯定。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市參加在屏東舉辦的2024年全民運動會表現優異，囊括71金、69銀及65銅，總獎牌數205面與金牌數均為全國第一，創下歷年新高，新北市長侯友宜今天在市政會議頒發賽事總獎金5400萬元給予肯定，期許選手突破自我、再創佳績。

體育局長洪玉玲表示，新北市在本屆全民運動會參賽21個種類共32單項，其中有14項拿下連霸，包含男子及女子組太極拳、摔角、柔術、創意球類及男子組巧固球、健力、沙灘手球與女子組傳統體育、躲避球、龍舟拔河，皆獲得團體錦標第1名。金、銀、銅選手分別可獲得12萬、9萬、6萬元獎金。

新北市健力代表隊表現突出，全隊拿下6金3銀2銅，有6人破紀錄，分別是已取得2025世界運動會參賽門票的田基森，在男子組120公斤以上級破大會及破全國紀錄；120公斤以上級的巫翊俅、83公斤級的江凱傑、女子組47公斤級陳葦綾及76公斤級林俐宸等人，破大會及全國紀錄；男子105公斤級蔡志偉臥舉破大會紀錄。

巧固球代表隊男子組拿下第10座冠軍，成功蟬聯9連霸，領隊三民高中校長彭盛佐表示，感謝教練方慎思及張惟淳、李智瑋2位校友，集訓期間協助教導隊員執行進攻及防守戰術，讓球員在場上將平時訓練成果發揮得淋漓盡致，未來將努力不懈，延續連霸紀錄。

在舞蹈運動種類，新北奪得6面金牌，數量居全國第一，包含未滿14歲組單人單項維也納華爾滋、快四步、恰恰及倫巴、雙人標準舞兩項組、同步舞標準舞兩項組。

新北市體育運動舞蹈委員會主委陳儀君表示，參賽選手須兼顧課業及練舞非常辛苦，樂利國小年僅11歲選手林奕君表現突出，考量其身材嬌小，建議改報維也納華爾滋快三步，策略成功奪得后冠。

另外，太極拳榮獲團體錦標4連霸，新北市太極拳委員會總幹事陳俊華說，感謝體育局免費提供選手場地訓練，並協助辦理城市盃太極拳錦標賽，提供選手舞台發揮實力，期待繼續為新北爭光。

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