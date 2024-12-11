經典賽》旅外球員超過10人 WBC資格賽35人名單很有看頭

中職秘書長楊清瓏（左）和台灣隊總教練曾豪駒（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職今天召開2025年2月經典賽資格賽選訓會議，並選出35人名單，只是不會對外公布，12強賽冠軍教頭曾豪駒，續任經典賽資格賽台灣隊總教練，他強調，「這份35人名單只是暫時的，未來可能再觀察其他選手狀況或身體不適，會再去做一些調整。」意味不在35人名單的選手，之後也有機會打資格賽。

雖然經典賽資格賽35人名單不對外公布，不過曾豪駒透露，以年輕球員為主，包括投手20人，捕手3人，內野手7人，外野手5人，其中旅外球員12至13人，12強賽28名國手，只有隊長陳傑憲在資格賽35人名單，至於教練團則無變動。

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12強賽台灣冠軍教練團成員包括總教練曾豪駒，首席間捕手教練高志綱，投手教練林岳平，牛棚教練王建民，打擊教練彭政閔和高國輝，內野守備教練陳江和，外野守備兼跑壘教練張建銘。

經典賽資格賽35人名單選才考量，曾豪駒指出，今年球季這35名球員都繳出不錯的成績，首先是考量球員意願，詢問過他們的參賽意願都非常高，之前有傷勢和疲勞狀況，休賽季期間休息調適都差不多了，他們也都很有意願為國家隊效力。

至於大聯盟混血好手卡洛爾和費爾柴德有無在35人名單，曾豪駒並未透露，只強調這部分還是有保持聯繫、協調，希望台灣隊陣容愈來愈強，並且不會放過任何一個機會，爭取更好的戰力。

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