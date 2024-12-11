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經典賽》明年1月底28人名單「亮牌」 曾豪駒：不能輕敵！

2024/12/11 12:19

曾豪駒。（資料照，記者塗建榮攝）曾豪駒。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕明年經典賽資格賽台灣將與西班牙、尼加拉瓜與南非同組，預計在2月21日到25日於台灣進行，分組第一將直接晉級2026年世界棒球經典賽會內賽，2、3名將會再打一場比賽，贏家取得會內賽門票，每組將有2支球隊晉級。

12強賽台灣隊奪冠，冠軍教頭曾豪駒續掌經典賽資格賽國家隊兵符，他表示，球賽都還沒打，每一隊都有一定實力，不能輕敵，12強賽台灣隊拿到好成績，責任愈來愈重，各隊對台灣隊會提高警覺，還是把自己備戰好。

12強賽台灣隊28人名單，只有隊長陳傑憲在經典賽資格賽35人名單，曾豪駒解釋，規劃另一批球員組成打資格賽，畢竟從職棒開季到12強賽結束，球員關機比之前季賽還來得晚，經由這次全新的陣容，讓台灣棒球人才庫更擴張，能有更多選項，未來組成更好的台灣隊。

資格賽35人名單，其中有12、13名旅外球員，曾豪駒說，旅外球員參賽意願都非常高，不過，還是要看球員所屬球團是否讓放行讓他們打，這部分會請聯盟持續去追蹤。

今天選訓委員選出經典賽資格賽35人名單，曾豪駒說，正式28人名單預計明年一月底確定，開訓會在過完年後進行，地點再討論。

對於明年國家隊集訓初步想法，曾豪駒表示，集訓預計分兩個階段，由於旅外球員會先在美國，還要看他們的回台時間，至於國內球團都有各自想法，會再去溝通協調，看什麼樣的方式是最好的。

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