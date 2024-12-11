經典賽》12強冠軍教練團「原封不動」 續戰2025年WBC資格賽

台灣隊教練團。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕中職今天召開2025年2月經典賽資格賽選訓會議，12強賽冠軍教頭曾豪駒續任國家隊總教練，聯盟秘書長楊清瓏表示，今天選訓委員一致通過曾總所提出來的教練團和35人名單，選訓委員也肯定12強賽奪冠，對此表達最高敬意和感謝。
★2025年經典賽資格賽台灣隊教練團成員
|教練
|台灣隊職務
|生日
|所屬職業球團職務
|曾豪駒
|總教練
|1979年11月27日（45歲）
|樂天桃猿二軍總教練
|高志綱
|首席兼捕手教練
|1981年2月7日（43歲）
|統一獅一軍首席教練
|林岳平
|投手教練
|1982年1月28日（42歲）
|統一獅一軍總教練
|王建民
|牛棚教練
|1980年3月31日（44歲）
|中信兄弟一軍投手教練
|彭政閔
|打擊教練
|1978年8月6日（46歲）
|中信兄弟二軍總教練兼農場主管
|高國輝
|打擊教練
|1985年9月26日（39歲）
|富邦悍將二軍打擊教練
|陳江和
|內野守備教練
|1982年1月15日（42歲）
|中信兄弟一軍首席兼打擊教練
|張建銘
|外野守備兼跑壘教練
|1980年7月27日（44歲）
|味全龍一軍打擊教練