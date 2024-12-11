經典賽》12強冠軍教練團「原封不動」 續戰2025年WBC資格賽

台灣隊教練團。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職今天召開2025年2月經典賽資格賽選訓會議，12強賽冠軍教頭曾豪駒續任國家隊總教練，聯盟秘書長楊清瓏表示，今天選訓委員一致通過曾總所提出來的教練團和35人名單，選訓委員也肯定12強賽奪冠，對此表達最高敬意和感謝。

★2025年經典賽資格賽台灣隊教練團成員

教練 台灣隊職務 生日 所屬職業球團職務 曾豪駒 總教練 1979年11月27日（45歲） 樂天桃猿二軍總教練 高志綱 首席兼捕手教練 1981年2月7日（43歲） 統一獅一軍首席教練 林岳平 投手教練 1982年1月28日（42歲） 統一獅一軍總教練 王建民 牛棚教練 1980年3月31日（44歲） 中信兄弟一軍投手教練 彭政閔 打擊教練 1978年8月6日（46歲） 中信兄弟二軍總教練兼農場主管 高國輝 打擊教練 1985年9月26日（39歲） 富邦悍將二軍打擊教練 陳江和 內野守備教練 1982年1月15日（42歲） 中信兄弟一軍首席兼打擊教練 張建銘 外野守備兼跑壘教練 1980年7月27日（44歲） 味全龍一軍打擊教練

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