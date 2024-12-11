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富邦U18青棒賽》意外遭南投縣頑抗 新北藍驚險3連勝

2024/12/11 12:35

新北藍擊敗南投。（記者林正堃攝）新北藍擊敗南投。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕尋求新北富邦青棒賽創辦起7連霸的新北藍，預賽最後一戰意外遭到南投縣頑抗，從領先5分被追到只差2分，以6:4小勝，驚險拿下3連勝。

新北藍前3局就擊出7支安打，每局各拿下2分，以6:1領先，但是4局起打擊遭到南投縣壓制，最後3局只再打出2安，也給了南投縣反攻的機會。

南投縣第6局發動一輪猛攻，連續6支安打攻下3分，還攻佔滿壘只有1出局，但是最後2名打者連續出局，大反攻功敗垂成。

新北藍總教練鄭志強賽後告訴選手，絕對不能小看任何對手，教練可以允許犯錯，但是如果一再犯相同的錯誤，表示你沒有思考自己錯在那裡，這場比賽投球、打擊、跑壘、守備的各種錯誤，希望大家都能記取教訓，接下來的比賽有更好的表現。

新北藍張乙安和崔聖允各打出2安打、2打點，原名黃聖允的崔聖允父親是前味全龍黃自強，鄭志強表示，崔聖允打擊很有力量，高一就被期待將來成為中心打者，但是過去選球不佳，經常追打壞球，表現有點卡住的感覺，現在比較能鎖定球路攻擊，逐漸發揮出打擊火力。

南投縣共擊出11支安打，北新北藍還多2支，全智賢和黃皓宇都演出3安猛打賞。

新北藍崔聖允。（記者林正堃攝）新北藍崔聖允。（記者林正堃攝）

新北藍張乙安。（記者林正堃攝）新北藍張乙安。（記者林正堃攝）

南投全智賢。（記者林正堃攝）南投全智賢。（記者林正堃攝）

南投黃皓宇。（記者林正堃攝）南投黃皓宇。（記者林正堃攝）

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