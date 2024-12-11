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NBA》「雷霆專武」缺陣有差！東契奇拿16分 獨行俠止步NBA盃8強

2024/12/11 12:56

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部頭號種子雷霆今在NBA盃8強靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）39分領軍，先發5人得分都超過雙位數，在下半場甩開獨行俠糾纏，以118：104收下4強門票，對手將是明日火箭與勇士之戰的勝方。

獨行俠上季在季後賽次輪淘汰雷霆，本季首次交手也以121：119拿下勝利，該役東契奇缺陣，不過靠生涯打雷霆特別有心得的華盛頓（P.J. Washington）拿27分、抓17籃板贏球，只是他今因病無法上陣。

雷霆上半場靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿18分取得57：54領先，東契奇（Luka Doncic）前兩節只拿2分，馬歇爾（Naji Marshall）替補上陣拿全隊最高14分，K.湯普森（Klay Thompson）8投4中貢獻11分。

獨行俠易籃後進攻當機，被雷霆打出33：19的攻勢，帶著雙位數領先進入決勝節，雷霆加足火力將分差拉開至20分，也成功復仇，收下前往拉斯維加斯的門票。

雷霆今先發五人得分都超過雙位數，吉爾吉斯亞歷山大攻下全隊最高39分，威廉斯（Jalen Williams）挹注18分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）10分、13籃板，道特（Luguentz Dort）與華勒斯（Cason Wallace）都有11分進帳。

獨行俠方面，K.湯普森與替補的馬歇爾貢獻全隊最高19分，厄文（Kyrie Irving）17分、5助攻，東契奇今狀況不佳，15投5中，拿下16分、11籃板。

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