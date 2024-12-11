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羽球年終賽》山口茜不敵中國韓悅 明天對安洗瑩必須要贏

2024/12/11 13:18

山口茜。（資料照，法新社）山口茜。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯（BWF）年終總決賽今天點燃戰火，日本女單好手山口茜首場出師不利，以18：21、17：21栽在中國選手韓悅拍下，明天還得再戰南韓世界球后安洗瑩。

世界排名4的山口茜本季狀況雖有起伏，仍在日本公開賽、熊本大師賽拿下冠軍，以及法國公開賽、全英公開賽亞軍，當然也搶下年終賽資格，她是2022年的年終賽女單冠軍。至於韓悅本季摘下香港、北極公開賽冠軍，以積分第2名挺進年終賽，也是生涯首度參賽。

山口茜過去7次交手韓悅共奪6勝，不過今年兩度過招，韓悅曾在亞錦賽打敗小茜搶下對手首勝，但山口茜在日本公開賽則是3局逆轉奪勝。

山口茜、韓悅在年終賽首場狹路相逢，山口茜開賽很快進入狀況獲得7：2領先，不過韓悅慢慢縮小差距，並在18：18平手先連拿2分手握兩個局點，而山口茜在19：20跟韓悅歷經多拍來回，即使韓悅已經打到快腿軟，山口茜卻把球打到界外也挑戰失敗，讓地主女將先下一城。

進入第二局，山口茜面臨苦戰，陷入3：9落後，且暫停後又是連續把球打出界直接變成9：18劣勢，即使有送出一次精彩防守且還連追8分，但終究無力回天，幾乎打到快沒力的韓悅還是驚險收下對戰第2勝。山口茜明天將對決安洗瑩，這場比賽不能再輸，至於韓悅則要對陣泰國女將革通（Supanida Katethong），只要明天安洗瑩、革通都贏球就能率先收下4強入場券。

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