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富邦U18青棒賽》不想輸給劉任右 楊曜丞約定一起打U18世界盃

2024/12/11 13:53

新北藍先發投手楊曜丞。（記者林正堃攝）新北藍先發投手楊曜丞。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕國中就投出146公里球速的新北藍小高一楊曜丞（穀保家商），今天對南投縣先發4局只失1分，但是對最快球速只有144公里非常不滿意。楊曜丞以今年U15世界盃隊友、平鎮高中劉任右為良性競爭的對象，尤其是球速不想輸給劉任右，兩人還約定明年一起打U18世界盃。

新北藍總教練鄭志強表示，楊曜丞之前揮臂有一些問題，導致控球大亂，經運科協助調整投球機制，現在揮臂比較順，今天的表現比預期好很多。

不過，鄭志強也指出，楊曜丞才高一就有這麼快的球速，擔心他的身體強度跟不上，容易受傷，希望他不要光想著摧球速，投球要更小心。

楊曜丞真的很在意球速，談到今天的投球還可以更好的地方，就說是球速。到底為什麼這麼在意球速？楊曜丞有話直說：「不想輸給劉任右！」

楊曜丞表示，劉任右應該是同年齡最強投手，沒有人不知道他，自己也一直把他當成目標，146公里球速就是對戰劉任右的時候所投出，當時兩人都是先發投手，眼看劉任右越投越快，激起他的競爭心，就在劉任右打擊時投出146公里，後來一起打U15世界盃，和劉任右約定明年再一起打U18世界盃，希望保持身體健康，達成這個約定。

新北藍先發投手楊曜丞。（記者林正堃攝）新北藍先發投手楊曜丞。（記者林正堃攝）

新北藍先發投手楊曜丞。（記者林正堃攝）新北藍先發投手楊曜丞。（記者林正堃攝）

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