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MLB》遊騎兵再度補強！用小將潛力包跟馬林魚換砲手「漢堡哥」

2024/12/11 14:30

伯格轉戰遊騎兵。（資料照）伯格轉戰遊騎兵。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議火熱進行中，各隊交易與簽約補強逐漸活絡，今天遊騎兵以3年7500萬美元（約新台幣24.3億）簽回冠軍強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）後，再用3名小聯盟潛力股，向馬林魚換來昔日大物，28歲的「漢堡哥」伯格（Jake Burger）。

綜合報導指出，遊騎兵送出內野手瓦加斯（Echedry Vargas）、阿科斯塔（Max Acosta），左投門多薩（Brayan Mendoza），向馬林魚換來在大聯盟生涯累積72轟，近2季敲出63轟的砲手伯格。

伯格在小聯盟時期就是以力量著稱的新秀，2018年曾獲《Baseball Prospectus》百大新秀第84名肯定，在2021、2022年效力白襪時，伯格加起來僅有66場出賽，敲出9轟，直到2023年才迎來爆發年，他在白襪88場出賽就敲出25轟，旋即在季中被交易到馬林魚，整季敲出34發全壘打。

綜觀伯格生涯打擊樣貌，他屬於擊球強勁，同時也有著大量揮棒落空且保送不多的球員，生涯伯格的強擊球率為36.5%，被三振率22.2%，保送率8.4%。

防守端上，伯格生涯大部分都鎮守三壘，但他並不是名優異的防守者，本季OAA為-6，而遊騎兵陣中還有年輕但受到傷病困擾的三壘手榮格（Josh Jung），一壘上也有N.洛爾（Nathaniel Lowe）在陣，伯格加入遊騎兵後能夠擔任一、三壘的替補戰力，但《MLBTR》也認為，這筆交易或許讓遊騎兵有機會將N.洛爾給交易到別隊。

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