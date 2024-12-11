12強》光榮返校！麥寮高中學弟妹夾道歡迎 江國豪承諾：有空返校指導

江國豪受到學弟妹歡迎，為他們在球上簽名。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕光榮返校！世界棒球12強錦標賽台灣隊獲得冠軍，全國再捲起棒球熱至今不滅。其中投手江國豪今（11）日返回母校雲林縣麥寮高中與學弟妹們相見歡，受到熱烈歡迎。雲林縣長張麗善、麥寮鄉長許忠富、東勢鄉長張健福分別頒發獎金給他，也期許更多雲林子弟能在賽場上發光發熱。甚至還有飲料店邀請江一起發200杯柳橙綠茶。江國豪表示，現已關注學弟已不輸他在高中時表現，承諾只要有空就回返校指導。

江國豪首次參加一級賽事就嚐到世界冠軍滋味，在12強對日本投出5.1局無失分表現，還被日本媒體封號「萬能右腕」，賽事中多任中繼投手的他，屢屢化解危機，更被譽為「拆彈專家」，深受球迷愛戴。

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江國豪今年9月底設籍在雲林東勢鄉，此消息一出也讓雲林人與有榮焉。今早他先受邀到東勢鄉公所，鄉長張健福送上10萬元大紅包慶祝，後回到母校麥寮高中，甫進場就受到學弟妹夾道歡迎，學生趁著難得機會捕捉學長帥氣英姿。更有麥高棒球隊在台上跳起「應援舞」，熱烈迎接江國豪光榮返校，縣長張麗善更在會中親頒100萬給江國豪，更有麥寮鄉長許忠富同樣在會中送上10萬元。

江國豪說，原世界12強賽大家不看好，但大家都想只要做好自己工作，打好每場比賽就有機會勝利，他勉勵學弟，如遇挫折時要努力突破。他也表示，以前在學校練球時，設備簡陋連發球機都沒有，球破了、球棒掉漆、凹陷仍繼續使用。現在學校多許多設備，改善很多。希望各界多挹注資源支援棒球，培育更多棒球人才。

而現在麥寮高中棒球隊有投手徐磊、投捕手張彥澤現也被美國大聯盟註冊為關注球員。江國豪指出這幾年學弟的成績都不錯，也注意到學弟徐磊「比他高中時還強」，只要有時間就會回到母校指導。

張麗善表示，江國豪是雲林之光，近年來縣府不遺餘力地投入設備資源在棒球上，期盼投入孕育出更多像江國豪一樣的人才，明年逢雲林縣府承辦全國運，將邀請他擔任貴賓。許忠富、張健福說，江是麥寮、東勢的榮耀，期許更多人才在未來發光發熱。

另，麥寮一間飲料店更是邀請江國豪下午與民眾見面，並親自發送200杯柳橙綠茶，一同分享喜悅。老闆郭信宏表示，常常送果汁給學校，對江國豪印象深刻，求學期間勤奮練球令人感佩。

江國豪（左3）受邀至飲料店發送200杯柳橙綠茶。（記者李文德攝）

東勢鄉公所贈10萬元紅包給江國豪。（記者李文德攝）

江國豪今返回母校麥寮高中，受到學弟妹們熱烈歡迎。（記者李文德攝）

麥寮鄉公所贈10萬元紅包給江國豪。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善（左2）贈100萬元紅包給江國豪（左3）。（記者李文德攝）

江國豪今返回母校麥寮高中，受到學弟妹們熱烈歡迎。（記者李文德攝）

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