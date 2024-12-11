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富邦U18青棒賽》李承洲連續13.1局無失分 以偶像黃恩賜為目標

2024/12/11 14:36

花蓮縣投手李承洲。（記者林正堃攝）花蓮縣投手李承洲。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕花蓮縣李承洲在新北富邦青棒賽先發2場，連續13.1局無失分，花蓮縣總教練劉義傳指出，高一的李承洲還有很大的成長空間，未來發展期得期待。

李承洲上一場對南投縣先發6.1局無失分，今天再對日本神奈川投出無四死球完封。劉義傳表示，李承洲最大的優點是控球，很少會投出保送，直球均速133公里左右，現在才高一，有很大的成長空間，只要保持對棒球的熱情，成長指日可待。

李承洲對今天的表現最滿意的也是控球，不過，他表示，有一些變化球沒有投進設定的位置，浪費不少球數，變化球的控制能力要再加強，現在最快球速137公里，高二之前希望能突破140公里。

李承洲是中信兄弟球迷，最喜歡黃恩賜。李承洲表示，以前在現場看過黃恩賜對樂天桃猿先發7局無失分，球速和控球都非常好，當場就被圈粉，沒想到有一天會成為黃恩賜的玉里高中學弟。

台東卑南國中畢業的李承洲表示，國中時期容易緊張，投球表現並不好，當時教練建議他選擇就讀玉里高中，比較有上場的機會，來到玉里之後，吳佳榮教練也告訴他，舞台是你的，就看你能不能把握，經過大家的鼓勵，心臟變得比較大顆。

花蓮縣投手李承洲。（記者林正堃攝）花蓮縣投手李承洲。（記者林正堃攝）

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