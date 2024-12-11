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羽球年終賽》日本「最美女雙」鏖戰74分鐘逆轉大馬強敵收對戰5連勝

2024/12/11 14:38

日本志田千陽／松山奈未。（資料照，法新社）日本志田千陽／松山奈未。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯（BWF）年終總決賽今天點燃戰火，日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未在小組賽首場，以13：21、21：17、21：18逆轉馬來西亞「樂蒂組合」陳康樂／蒂娜，收下對戰5連勝。

世界排名第4的志田千陽／松山奈未今年攜手搶下巴黎奧運女雙銅牌，在世界巡迴賽雖然始終無緣冠軍，依舊有6站打進4強，並於法國、全英、新加坡公開賽收下亞軍，還是取得年終賽參賽門票。

志田千陽／松山奈未過去11次交手世界排名第6的陳康樂／蒂娜則是獲得10勝1負的壓倒性優勢，只是今天樂蒂組合首局打得很順也成功先下一城。志田千陽／松山奈未在第二局依舊面臨落後，但兩人有辦法回神先以11：10進入暫停，再來也成功守住領先位置，扳回一城。

進入決勝局，志田千陽／松山奈未在4：7落後連得7分，陳康樂／蒂娜追到14：14，日本組合又連得5分奠定勝基，最終激戰74分鐘獲勝。志田千陽／松山奈未明天將對決也手握1勝的中國組合劉聖書／譚寧，陳康樂／蒂娜則要過招印度的喬莉（Treesa Jolly）／戈比昌德（Gayatri Gopichand）。

由於志田千陽／松山奈未將在明年初短暫拆夥，年終賽是兩位好手近期最後一次合作，志田千陽將在明年的超級1000馬來西亞公開賽、超級750印度公開賽改搭檔松友美佐紀，而松山奈未預計休息調整狀態，往後兩人仍會繼續攜手。

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