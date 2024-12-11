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永靖炸裂！林襄、李多慧、林凱威14日永靖謝平安搓湯圓

2024/12/11 14:51

林襄（左）和李多慧（右）將於14日到永靖謝平安活動表演（資料照）林襄（左）和李多慧（右）將於14日到永靖謝平安活動表演（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「2024永靖謝平安家年華」將於14日登場，永靖算是「味全龍」的另類主場，因為這裡是味全龍隊創辦人魏應充的家鄉，今年受到台灣隊12強奪冠影響，永靖鄉民「敲碗」要看「台灣英雄」！頂新和德基金會今天回應，台日之戰為台灣隊霸氣關門奪下冠軍的投手林凱威將14日將前來體驗謝平安文化，另外，小龍女林襄、李多慧等多位人氣啦啦隊女神也將在活動開場帶來精彩的表演。

林凱威在台日冠軍戰，一戰成名，他是阿美族人，曾效力於美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，目前效力於中華職棒味全龍隊。

小龍女林襄、李多慧等多位啦啦隊員也將在活動開場熱舞，預料今年「永靖謝平安家年華」有味全球星和小龍女的加持，將匯聚更多人氣。

「永靖謝平安」活動是早期農業社會歲末秋收舉辦的酬神儀式，用以答謝神明一年來的庇佑，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第6年。今年因為台灣隊奪12強冠軍，國內掀起棒球熱，永靖算是味全龍「另類主場」，因此特別安排球星和啦啦隊一起參與。

頂新和德基金會上個月已公佈小龍女林襄、李多慧都將到場帶來各種精彩表演，今天再追加林凱威，令龍迷喜出望外。

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永靖去年封街謝平安搓湯圓。（頂新和德基金會提供）永靖去年封街謝平安搓湯圓。（頂新和德基金會提供）

永靖去年封街謝平安搓湯圓。（頂新和德基金會提供）永靖去年封街謝平安搓湯圓。（頂新和德基金會提供）

在台日大戰負責把關的林凱威將在14日永靖謝平安活動中到場。（資料照）在台日大戰負責把關的林凱威將在14日永靖謝平安活動中到場。（資料照）

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