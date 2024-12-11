羅東高中划船好手王辰曜獲國光體育獎章 瞄準奧運為國爭光

羅東高中划船好手王辰曜獲頒國光體育獎章，讓全校師生引以為榮。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中體育班三年級學生王辰曜，參加去年亞洲青年U19划船錦標賽男子組4人雙槳摘金，最近獲頒國光體育獎章，他目前仍持續接受訓練，希望取得明年世界U19划船錦標賽參賽資格，最終目標是登上奧運舞台為國爭光。

王辰曜在國中一年級加入划船隊，升上羅高體育班後屢創佳績，去年亞青划船錦標賽國手選拔賽，以第1名成績入選，並闖進泰國芭達雅決賽，勇奪4人雙槳第1名，3年來在全國及國際賽事累計12金4銀5銅，被視為台灣划船界的明日之星。

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羅高學生王辰曜（左2）參加去年亞洲青年U19划船錦標賽男子組4人雙槳摘金。（圖由教練游宗威提供）

羅高校長張家豪今天接見王辰曜，鼓勵他再接再厲。教練游宗威稱讚王辰曜是個很有目標與鬥志的選手，去年亞青划船錦標賽決賽，面對烏茲別克、日本、泰國強勁對手，比賽過程，四隊都很接近，王與隊友放手一搏，最後率先划向終點。王辰曜則說，「聽到喇叭聲，確定奪下第1名當下，不小心哭了出來」。

王辰曜說，亞青划船錦標賽集訓期間，每天清晨5點40分開始訓練，一步一腳印練習基本功，很高興首次參加國際賽就一舉摘金，受訓時若遇到困境，班導師趙德華就適時開導，協助他走過低潮，接下來要瞄準明年世界U19划船錦標賽，最終目標是登上奧運殿堂，讓自己選擇的這條路，不會留下遺憾。

教育部體育署本月6日舉辦國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，有王辰曜等331名選手、12名教練，獲頒今年度國光體育獎章。

王辰曜（左2）被視為台灣划船界的明日之星。（圖由教練游宗威提供）

王辰曜（右2）在亞青划船錦標賽集訓期間接受嚴格訓練。（圖由教練游宗威提供）

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