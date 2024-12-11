晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》願助日本隊完成經典賽2連霸 大谷翔平：不管幾次都想參賽

2024/12/11 15:58

大谷翔平幫助日本隊相隔14年拿下經典賽冠軍。（資料照，歐新社）大谷翔平幫助日本隊相隔14年拿下經典賽冠軍。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平在2023年第五屆世界棒球經典賽大秀二刀流，幫助日本隊摘得隊史第三冠。大谷翔平今日受訪時表態願意出征2026年經典賽。

大谷翔平在2023年經典賽投打俱佳，除了助隊奪冠外，更獲得大會MVP殊榮，出賽10場累積23打數敲出10支安打，打擊三圍.435/.606/.739，包含5支長打與1支全壘打，進帳8分打點，攻擊指數高達1.345；投手方面，出賽3場拿下2勝和1次救援成功，合計9.2局送出11次三振，僅掉2分，防禦率為1.86。

大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）在冠軍戰9局上半2人出局後上演夢幻對決，大谷最後用一顆87.2英哩、位移高達17英吋（約43公分）的橫掃滑球，讓天使前隊友楚奧特揮棒落空吞下三振，幫助日本隊摘下第三座經典賽冠軍，奪回相隔14年的榮耀，宛如漫畫的熱血情節真實上演。大谷成功關門後興奮大吼，還丟出手套和隊友一起慶祝，成為經典的一幕。

大谷翔平今年季中就曾表態過願意幫助日本隊在經典賽完成2連霸，今天受訪時再度被日媒問及，他表示，「我當然希望能夠被選上，但首先我會努力成為一名值得被選中的球員，如果被選上了，我一定會參賽，這是我一直以來的目標，不過仍要取決當時的身體狀況，但對我來說，不管多少次，我都願意參賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中