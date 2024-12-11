MLB》願助日本隊完成經典賽2連霸 大谷翔平：不管幾次都想參賽

大谷翔平幫助日本隊相隔14年拿下經典賽冠軍。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平在2023年第五屆世界棒球經典賽大秀二刀流，幫助日本隊摘得隊史第三冠。大谷翔平今日受訪時表態願意出征2026年經典賽。

大谷翔平在2023年經典賽投打俱佳，除了助隊奪冠外，更獲得大會MVP殊榮，出賽10場累積23打數敲出10支安打，打擊三圍.435/.606/.739，包含5支長打與1支全壘打，進帳8分打點，攻擊指數高達1.345；投手方面，出賽3場拿下2勝和1次救援成功，合計9.2局送出11次三振，僅掉2分，防禦率為1.86。

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大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）在冠軍戰9局上半2人出局後上演夢幻對決，大谷最後用一顆87.2英哩、位移高達17英吋（約43公分）的橫掃滑球，讓天使前隊友楚奧特揮棒落空吞下三振，幫助日本隊摘下第三座經典賽冠軍，奪回相隔14年的榮耀，宛如漫畫的熱血情節真實上演。大谷成功關門後興奮大吼，還丟出手套和隊友一起慶祝，成為經典的一幕。

大谷翔平今年季中就曾表態過願意幫助日本隊在經典賽完成2連霸，今天受訪時再度被日媒問及，他表示，「我當然希望能夠被選上，但首先我會努力成為一名值得被選中的球員，如果被選上了，我一定會參賽，這是我一直以來的目標，不過仍要取決當時的身體狀況，但對我來說，不管多少次，我都願意參賽。」

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