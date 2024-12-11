NBA》拉文還是沒人要！ 美媒報導點出市場興趣缺缺的關鍵

拉文。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雖然公牛已經多次將陣中公牛明星後衛拉文（Zach Lavine）擺上談判桌，不過《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導指出，公牛今年成功交易掉拉文的可能性仍然不高。

溫德霍斯特在《The Hoop Collective》中提到，我們都知道公牛已經想送走拉文超過一年了，不過我今年在交易市場上完全沒聽到有關拉文的任何消息，但我並不認為公牛現在不想交易他。」

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對此《Hoopshype》的記者斯科托（Michael Scotto）在12月初的報導中就提到，多位NBA高管都認為公牛在談判時對於拉文的要價實在太高了。

此外，拉文今年的薪水就高達4300萬美元，此外他還有明年球季4500萬美元的合約及26-27賽季4890萬美元的球員選擇權，未來兩年的高額薪資也成為其他球隊卻步的原因之一。

拉文在2023-24球季因傷只出賽25場後，他本季繳出場均22.1分、4.4籃板和4.2次助攻的成績，此外他的投籃命中率達50.6%、三分球也有43.%的水準。若拉文能繼續維持這樣的表現，或許能吸引一些球隊的興趣，但從目前交易市場上的現況來看，公牛管理層未來是否願意降低賣價才會是接下來能否送走拉文的關鍵。

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