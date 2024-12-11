富邦U18青棒賽》「東體陳傑憲」連兩天雙安 高士凱想到美國讀大學

「東體陳傑憲」高士凱。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕被稱為「東體陳傑憲」的台東縣高士凱今天對韓國京畿道擊出2安打、2打點，連兩天有雙安表現。高三的高士凱雖然以職棒為目標，想先到美國讀大學，如果留在國內則以考上國立體大為目標，繼續加強磨練。

高士凱表示，國小曾經去美國打小馬聯盟世界少棒賽，當時看國美國選手都是快樂打球，但是場上也不會隨便，很喜歡這樣的球風，剛好東體有協助取得美國大學棒球獎學金的管道，自己也很努力學英文，希望有機會完成「美夢」。

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台東縣總教練陳峰岳表示，高士凱剛上高中時，從鋁棒到木棒打擊的轉換並不順利，沈寂了一段時間，高三才逐漸掌握木棒打擊的技巧，新北富邦青棒賽算是打出代表作。

高士凱表示，之前一直找不到好的打擊感覺，不斷改動作，但是一段時間還不錯，沒多久又打不好，曾經信心全失，想要放棄算了，還好教練不斷鼓勵和幫助，現在越來越喜歡棒球。

高士凱以前就會看陳傑憲打擊的影片學習，他表示，有一次打國中聯賽，主播說他很像陳傑憲，高一時味全龍來學校拍運科的影片，也說他像陳傑憲，影片放上網路之後，越來越多人叫他「東體陳傑憲」，陳傑憲非常優秀的選手，自己也要好好表現。

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