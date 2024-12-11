12強效應 高雄加碼1500萬補助3級棒球

高雄市長陳其邁致贈棒球給復興國小棒球隊。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕12強棒球賽台灣隊奪冠，基層棒球的培育也更獲得重視，這次國手陳晨威、黃子鵬和教練彭政閔皆出自高雄市復興國小棒球隊，市長陳其邁今（11）日前往探訪小球員們，也宣布明年起3級棒球的補助經費將加碼1500萬元，用以培育更多未來的棒球好手。

陳其邁表示，復興國小球隊已有40年歷史，是台灣３級棒球的名校，以及許多職棒選手和國手的搖籃，這一次12強國手包括這個陳晨威、黃子鵬，以及打擊教練彭政閔都是來自復興國小。

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高雄市目前國小、國中、高中3級棒球總共有23支球隊，陳其邁說，發展棒球還是要從３級棒球培養開始，原本每年度補助各校球隊約3000萬元，明年起將增加1500萬元，總預算將會提升至4500萬元，也希望未來能夠達到5000萬元的規模，來培育更多的小選手。

復興國小棒球隊送上所有小球員的簽名球給市長陳其邁。（記者許麗娟攝）

陳其邁現場也勉勵復興國小的小球員，並致贈球具和交換簽名球，希望未來這些小球員可以在國際場上發光發熱，也希望小球員們注意運動安全，未來的路才會走得長遠，並和小球員玩起傳接球。

5年級球員吳尚澄大讚市長的傳接球「100分」，也希望自己未來可以比12強的國手更強，甚至到美國打職棒。對於球隊經費問題，吳尚澄透露，出去比賽搭乘的中巴很老，不僅常要修理，也不能上高速公路，期許球隊的球具設備、場地和中巴都能更好。

教練教練何通宇在復興國小教打棒球逾30年，他說，黃子鵬自小身形就很高大，且左右手就都能投出一樣球速的球，陳晨威則是小學時個子很小，但跑得很快，一直都是打第1棒和游擊手的位置。

對於學校棒球隊目前的困境，何通宇表示，目前基層棒球都有交通車和招生的問題，認為交通安全需獲重視，也是學校一直想改善的地方，有了更多的經費，未來球隊也更好運用。

復興國小棒球隊有唯一的女隊員。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁（右）與復興國小棒球隊員吳尚澄（左）玩傳接球。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁丟投姿勢，小球員給他100分。（記者許麗娟攝）

陳其邁當捕手接球，架勢十足。（記者許麗娟攝）

陳其邁與復興國小棒球隊的隊員們開心合影。（記者許麗娟攝）

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