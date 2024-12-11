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經典賽》台灣隊小心！西班牙去年歐錦賽奪冠 陣容堪稱「中美洲聯軍」

2024/12/11 17:33

紅人大物內野手馬提。（資料照，今日美國）紅人大物內野手馬提。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中美洲幾支棒球強權，諸如多明尼加、委內瑞拉和古巴，語言都以西班牙語為主。而西班牙身為昔日殖民母國，國內足球風氣興盛，棒球成績則依賴歸化為主，去年西班牙隊在歐錦賽奪冠，陣中僅3位選手出生地在西班牙，來到國籍認定相對更寬鬆的經典賽，西班牙隊戰力很可能更強。

去年（2023年）9月底至10月初，棒球歐錦賽在捷克舉行，西班牙隊堪稱「無敵艦隊」，連同預賽3戰全勝之姿晉級，一共6場比賽全數拿下勝利，冠軍戰11:2擊敗英國，6場贏球當中有4場得分雙位數。

去年的歐錦賽西班牙隊陣中，出身古巴的赫南德茲（Omar Hernandez）賽會累積4轟，最後奪下MVP的恩卡納西恩（Wander Encarnacion）今年24歲、出身多明尼加，賽會擊出2轟的35歲老將E.貝爾崔（Engel Beltre）也來自多明尼加，有一季大聯盟經驗；投手方面，38歲的R.克魯茲（Rhiner Cruz）效力過日職東北樂天，他也出身多明尼加。

整體而言，該支西班牙隊多數成員出生地都在中美洲，有委內瑞拉、多明尼加和古巴，僅3位投手出生地在西班牙本土。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）日前報導，包括現效力黃加2A的赫南德茲、曾效力中職的雷法（Elian Leyva）、拉萬德拉（Orlando Lavandera）以及O.羅德里奎茲（Orlando Rodriguez），都是古巴出身並有望投入西班牙隊的好手。至於有大聯盟資歷者也不少，最備受矚目的會是23歲紅人大物內野手馬提（Noelvi Marte）。

經典賽資格賽A組賽事，明年2月21至25日將在台北舉行，A組除了地主台灣以外，還有和尼加拉瓜、西班牙和南非。資格賽採單循環，小組賽第一直接晉級會內賽，小組第二與第三再進行一場比賽，該場勝者晉級會內賽。

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