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全國公開組軟式網球排名賽 年終團體總決賽屏東開打

2024/12/11 18:47

今年度第三次全國公開組軟式網球排名賽（年終團體總決賽）今天起登場。（屏東縣政府提供）今年度第三次全國公開組軟式網球排名賽（年終團體總決賽）今天起登場。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府與中華民國軟式網球協會共同主辦的「113年第三次全國公開組軟式網球排名賽─年終團體總決賽」暨「113年培育優秀或具潛力運動選手計畫第四次軟式網球年終排名賽」，今天（11日）至15日在屏東縣立體育館舉行；屏東縣府表示，歡迎喜愛軟式網球的球迷，到場觀賞最精彩的軟式網球比賽。

中華民國軟式網球協會表示，軟式網球朝企業聯賽目標邁進，今年年終企業賽事經過2次排名賽的成績加總後，遴選40位頂尖選手參加第三次的年終團體總決賽。潛力運動選手計畫，今年度也歷經3次排名賽成績加總後，才能取得年終總決賽的參賽資格，兩賽事的總獎金更高達140萬元。

屏東縣地主全運會奪牌選手林伯強、馮一宸、張昱帆、駱依靖、林淑萍等5人，於本次賽事分別代表優乃克、阿秋大肥、瑞博等3家企業隊出場比賽，另外剛獲得第17屆安城世界錦標賽的國家代表隊及入選青少年排名年終賽的U18及U21選手也參加此次年終公開賽，參賽選手可謂實力堅強，比賽精彩可期。

「軟網升級，屏東出發」，中華民國軟式網球協會特別感謝屏東縣政府，提供目前國內最優質且適合軟式網球做為室內競賽的屏東體育館，作為本次賽會的比賽場地，讓所有頂尖參賽選手在最優質的競賽場地發揮最佳球技，也讓選手體驗在高品質室內場館比賽的寶貴經驗。另外賽事期間也將安排遠從日本、韓國前來參訪本次賽會的外賓，至屏東縣政府拜會，期待未來有機會在屏東舉辦重要的國際賽事。

屏東縣政府積極推動各項體育運動，提供選手專業的競賽場地，幫助選手突破佳績，透過專業場地及完善新穎的設施，期待未來有機會爭取辦理國際賽事賽事，讓台灣運動與國際接軌。主辦單位將配合賽事在DAZN體育台轉播，讓球迷同步觀賞軟式網球室內比賽的精采畫面。

今年度第三次全國公開組軟式網球排名賽（年終團體總決賽）今天起登場。（屏東縣政府提供）今年度第三次全國公開組軟式網球排名賽（年終團體總決賽）今天起登場。（屏東縣政府提供）

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