MLB》單季99敗的天使季後積極補強 看上洋基球星「托天子」

托瑞斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）季後成為自由球員，據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使對他有高度興趣。

12月13日將滿28歲的托瑞斯，今年開季表現低迷，一度失去了開路先鋒的位置，直到8月中旬才奪回首棒打者的位置，8月16日之後平均打擊率高達0.313，托瑞斯本季出賽154場，繳出15轟、63打點和打擊率0.257的表現。

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托瑞斯在美聯分區賽和冠軍賽表現出色，但在世界大賽遭到道奇壓制，5場累積21打數敲出3支安打，包含一發3分砲，該系列賽打擊三圍只有.142/.250/.333，OPS只有0.583。托瑞斯效力洋基長達7年，共累積870安、138轟和441分打點。

托瑞斯季後成為自由球員，老東家洋基沒有打算簽回，據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使有意追求托瑞斯增強打線的進攻能力，僅管天使陣中已經有倫吉佛（Luis Rengifo）擔任主戰二壘手，但他能夠守多個位置，能夠移防游擊或三壘，還能夠轉戰外野，補進托瑞斯完全沒問題。

天使本季吞下隊史最慘99敗之後積極補強，陸續網羅生涯191轟的明星外野手索勒（Jorge Soler）和鐵捕德阿諾德（Travis d'Arnaud）增加球隊戰力，先發輪值則是找來日籍強投菊池雄星和韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）。

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