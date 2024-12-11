晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》單季99敗的天使季後積極補強 看上洋基球星「托天子」

2024/12/11 19:54

托瑞斯。（資料照，法新社）托瑞斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）季後成為自由球員，據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使對他有高度興趣。

12月13日將滿28歲的托瑞斯，今年開季表現低迷，一度失去了開路先鋒的位置，直到8月中旬才奪回首棒打者的位置，8月16日之後平均打擊率高達0.313，托瑞斯本季出賽154場，繳出15轟、63打點和打擊率0.257的表現。

托瑞斯在美聯分區賽和冠軍賽表現出色，但在世界大賽遭到道奇壓制，5場累積21打數敲出3支安打，包含一發3分砲，該系列賽打擊三圍只有.142/.250/.333，OPS只有0.583。托瑞斯效力洋基長達7年，共累積870安、138轟和441分打點。

托瑞斯季後成為自由球員，老東家洋基沒有打算簽回，據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使有意追求托瑞斯增強打線的進攻能力，僅管天使陣中已經有倫吉佛（Luis Rengifo）擔任主戰二壘手，但他能夠守多個位置，能夠移防游擊或三壘，還能夠轉戰外野，補進托瑞斯完全沒問題。

天使本季吞下隊史最慘99敗之後積極補強，陸續網羅生涯191轟的明星外野手索勒（Jorge Soler）和鐵捕德阿諾德（Travis d'Arnaud）增加球隊戰力，先發輪值則是找來日籍強投菊池雄星和韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中